Сбербанк проводит переговоры об открытии филиала в Бангладеш

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш. Об этом сообщает местное издание BDNews24.
«Сбер» провёл две встречи с Центробанком Бангладеш, однако в ходе переговоров не было принято точного решения о сотрудничестве.
Известно, что российский банк рассматривает возможность открытия филиала для участия в двусторонней торговле и проведения банковских операций в новой валюте, альтернативной доллару.
Ранее сообщалось, что Сбербанк выразил желание открыть филиал в Китае. В настоящее время у «Сбера» есть одно зарубежное отделение в Индии, открытое в 2010 году. Также осенью 2022 года банку разрешили открыть второй – в Мумбаи.
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Известно, что российский банк рассматривает возможность открытия филиала для участия в двусторонней торговле и проведения банковских операций в новой валюте, альтернативной доллару.
«Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что Сбербанк выразил желание открыть филиал в Китае. В настоящее время у «Сбера» есть одно зарубежное отделение в Индии, открытое в 2010 году. Также осенью 2022 года банку разрешили открыть второй – в Мумбаи.
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Анастасия Чинкова