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Сбербанк проводит переговоры об открытии филиала в Бангладеш

20 июля 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш. Об этом сообщает местное издание BDNews24.
«Сбер» провёл две встречи с Центробанком Бангладеш, однако в ходе переговоров не было принято точного решения о сотрудничестве.

Известно, что российский банк рассматривает возможность открытия филиала для участия в двусторонней торговле и проведения банковских операций в новой валюте, альтернативной доллару.


«Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что Сбербанк выразил желание открыть филиал в Китае. В настоящее время у «Сбера» есть одно зарубежное отделение в Индии, открытое в 2010 году. Также осенью 2022 года банку разрешили открыть второй – в Мумбаи.

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#банк
#Россия
#Бангладеш
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В Дмитрове запустили завод дистиллированных алкогольных напитков
20 июля 2023, 11:34

Фото: пресс-служба Дмитровского г. о.

В Дмитрове открыли новое предприятие ООО «ММВЗ», продукция которого ориентирована на Москву и Подмосковье. Это завод по производству дистиллированных алкогольных напитков – водки, ликёро-водочных изделий, виски, джина и коньяка, сообщили в пресс-службе городского округа.
Уже в этом году предприятие выпустит 1,5 млн декалитров продукции высшего качества.
 
«Московской Межреспубликанский винодельческий завод» был основан в 1971 году. Многие десятилетия он считался одним из лидеров по продажам винодельческой, коньячной и ликёро-водочной продукции в СССР и России. На нём выпускали коньяк «Кутузов», водку «Флагман», вино «Арбатское» и шампанское «Салют».
 
Однако завод оказался в кризисе, и в 2022 году ведущий оператор алкогольного рынка Москвы и Подмосковья, компания ООО «Регион 50», купила технологическое оборудование, портфель торговых марок и рецептуры. Новый собственник начал строительство производственной площадки в Дмитрове.
 
Завод на 90% автоматизирован. Для линий розлива закуплено новейшее итальянское оборудование. Предприятие имеет свою технологическую лабораторию, на нём нет опасных объектов, контролируются выбросы вредных веществ в атмосферу. Всё вторсырьё будут отправлять на переработку.
 
Сейчас завод выпускает первые партии своей продукции – водку «Стужа» и линейку водок «Наша традиция». С осени планируется запустить производство джинов и коньяков.
 
Запланированная мощность производства – 4 млн 600 тыс декалитров в год. Сейчас на заводе работают 55 человек. Однако с предстоящим стартом выпуска виски, коньяка и ликёров там появится ещё около 100 рабочих мест.

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#Дмитров
#алкоголь
#экономика
#производство
#Московская область
#Подмосковье
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Росимущество продало одну из крупнейших типографий России
20 июля 2023, 10:30

Фото: iStock/terex

Росимущество продало на торгах Первую образцовую типографию, одну из крупнейших в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Приобрел компанию за 4,93 млрд рублей бизнесмен Денис Избрехт. Он получил 330 тыс кв. м. производственных и складских помещений в Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Ульяновске и Кирове. Также Первая образцовая типография имеет два офисных здания общей площадью 44 тыс. кв. м. в Москве, на Пятницкой улице и на Сущёвском валу. 

Кроме того уточняется, что бизнесмен в течение пяти лет должен выполнить ряд условий, в частности, добиться годовой выручки в размере не менее 75% от общей выручки общества и вложить 1,5 млрд рублей на производство продукции. 

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#типография
#торги
#Росимущество
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Путин сообщил о потерях российских сельхозпроизводителей
20 июля 2023, 10:02

Фото: iStock/Orientaly

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ рассказал, как увеличение стоимости перевозок грузов сказалось на российских аграриях.
Из-за дисконтов 30-40% на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов. Пострадали и производители удобрений, потери которых насчитывают порядка 1,6 млрд долларов. Кроме того, наблюдается падение рентабельности поставок в два раза в связи с ростом стоимости перевозок грузов и международных финансовых расчётов.

Также президент подчеркнул, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины – менее 5%.

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#сельскоехозяйство
#Путин
#Россия
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Экономист Хазин рассказал о планах Центробанка по разрушению экономики России во второй половине 2023 года
20 июля 2023, 09:40

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

В предстоящую пятницу, 21 июля заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Депутаты просят главу регулятора Эльвиру Набиуллину снизить ставку с 7,5% до 4%. Однако Большинство экспертов прогнозируют повышение ставки до 8%.
Экономист Михаил Хазин в беседе с «Радио 1» рассказал, что истинная цель Центробанка — не допустить экономического роста в России. Поэтому регулятор, в вероятно, и поднимет ключевую ставку в стране.
«Чтобы не было экономического роста, надо поднять ставку. Чтобы поднять ставку, нужно было раскрутить инфляцию, Центробанк для этого сделал девальвацию. Девальвация произошла, цены выросли, инфляция нарастающим итогом с началом года – не больше трёх процентов», — сказал Михаил Хазин.
Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем регулятор будет действовать в зависимости от экономической ситуации в стране. Так, экономист ожидает роста инфляции к концу лета, а также оттока капитала.
«Если вдруг выяснится, что этого не хватит, Центробанк ещё что-нибудь устроит. Могут ещё одну девальвацию сделать, могут ужесточить требования к предприятиям, а могут, например, ускорить отток капитала. То есть они и так его ускорили: у нас сейчас темпы оттока капитала рекордные, но могут ещё ускорить. У них много разных инструментов остановки экономического роста в стране, они их все будут использовать», — подчеркнул Хазин.
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#Михаил Хазин
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Импорт зерновых из России в Японию вырос более чем в пять раз
20 июля 2023, 07:54

Фото: istockphoto/Tryaging

За первые шесть месяцев календарного 2023 года Токио нарастил импорт зерновых из России на 509,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торговой статистики министерства финансов Японии.
В то же время импорт овощей за первое полугодие 2023 года сократился на 56,7%, фруктов — на 96,8%. Рыба и рыбная продукция ввозилась в страну в этот период в количестве, снизившемся на 23,4%, передает РИА Новости. Информация о значительном увеличении импорта зерновых из России и снижения поставок других продуктов может свидетельствовать об изменениях в потребительских предпочтениях в Японии.

Если брать отдельно июнь 2023 года, то в этом месяце Япония увеличила импорт зерновых из России на 445,2% по отношению к июню прошлого года. Импорт овощей сократился на 78,1%, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2%. Фрукты в июне из России в Японию не поставлялись.

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#япония
#Россия
#зерновые
#импорт
#ввоз
#фрукты
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Форум «Агрополигон» обслужат более 30 предприятий общепита и торговли
19 июля 2023, 22:34

Фото: Минсельхозпрод МО

Более 30 предприятий общественного питания и торговли будут работать для участников и гостей научно-практического форума «Агрополигон-2023». Их обеспечат горячими блюдами, закусками и напитками, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Форум будет проходить 20 и 21 июля в селе Шебанцево городского округа Домодедово. Он посвящён передовым технологиям, научным достижениям в сфере агрохимии, растениеводства и земледелия, открытиям в области техники и аграрной науки.
 
У гостей и участников будет широкий выбор: от чипсов и мороженого до мясных горячих блюд от подмосковных производителей. На форуме можно будет попробовать шашлык на мангале, жареных перепелов и плов из баранины. Желающие смогут купить пастилу, варенье, мёд, сахарную вату и другие лакомства. Будут организованы фудтраки, тележки с кукурузой, гамбургерами, хот-догами и шаурмой. Помимо продуктов, в продаже будет сувенирная продукция.
 
На форум соберутся представители международных химических холдингов из числа крупнейших мировых производителей удобрений, российских сельскохозяйственных и продовольственных компаний, НИИ, вузов, колледжей и техникумов.

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#Минсельхозпрод МО
#торговля
#общепит
#Домодедово
#форум
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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В Раменском наладят новую технологию маркировки алюминиевых банок
19 июля 2023, 22:05

Фото: «Анатрес Вижн Рус»

В Подмосковье планируют наладить выпуск специализированных машин для нанесения кода DataMatrix на крышки алюминиевых банок. Уже прошли успешные тестовые испытания. Это первая подобная отечественная разработка для маркировки, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Изготавливать новейшее оборудование на производстве в Раменском будет его разработчик – российская компания «Антарес Вижн Рус».

Мощность машины – до 80 тысяч крышек в час. Она маркирует крышки отдельно от банок до того, как в них разольют напиток. Это позволяет минимизировать процент брака и производственных издержек. Код маркировки наносят на крышки с помощью лазера.

После маркировки крышки передают на производственную линию. Остаётся только завершить укупорку банки маркированной крышкой и отправить отчёт о вводе в оборот после считывания кода с готового продукта.

Главный плюс этого решения для производителей – минимизация прямых и косвенных издержек, сохранение эстетики упаковки продукта. 

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#Мининвест МО
#маркировка
#банки
#экономика
#производство
#Раменское
#Московская область
#Подмосковье
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Начать расплачиваться цифровым рублём можно будет с 2025 года
19 июля 2023, 21:25

Фото: iStock/sofiana indriani

Массовое внедрение цифрового рубля начнётся не раньше 2025 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Прежде всего предстоит протестировать цифровой рубль, а затем настроить систему, чтобы она работала без перебоев. Только после этого пойдёт речь о массовом внедрении электронной валюты. По подсчётам специалистов, это произойдёт не ранее 2025 года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля – валюты, которая будет доступна всем гражданам через любой банк.

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#рубль
#экономика
#финансы
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Глава Минсельхоза Патрушев рассказал о ситуации со сбором зерна в России
19 июля 2023, 20:26

Фото: istockphoto/Orientaly

С начала уборочной кампании в России собрано более 21 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с Владимиром Путиным.
Также он добавил, что накопано 200 тысяч тонн картофеля и собрано 242 тысячи тонн овощей. Глава Минсельхоза отметил, что уборка вошла в активную фазу и сейчас ведется в 39 регионах страны. В начале июля Патрушев говорил, что пока прогноз по сбору зерновых составляет 123 миллиона тонн, однако по ходу уборочных работ вероятна его корректировка в сторону увеличения, передает РИА Новости.

В министерстве сельского хозяйства также отмечали, что текущие темпы уборки и урожайность по некоторым сельскохозяйственным культурам превышают прошлогодние показатели. Сезонные полевые работы ведутся в штатном режиме, заключил Патрушев.

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#патрушев
#путин
#министерство
#уборка
#зерно
#урожай
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