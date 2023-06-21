Счетная палата обнаружила у Минкульта неэффективные расходы на шесть млрд рублей

Фото: сайт Счетной палаты РФ
Согласно заключению Счетной палаты, не использовали средства федпроекта «Придумано в России»
В Счетной палате РФ заявили, что Министерство культуры в 2022 году неэффективно распланировало расходы на шесть миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в 2022 году не были использованы средства федерального проекта «Придумано в России» в размере 486,9 миллиона рублей и средства Резервного фонда правительства на содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов в размере 509,5 миллиона рублей.
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«Основные недостатки, выявленные в ходе проверки, касаются Минкультуры РФ. В частности, отмечено неэффективное планирование расходов на сумму шесть миллиардов рублей», — цитирует агентство текст заключения Счетной палаты по культурным и образовательным учреждениям.
«Проверка также выявила неэффективное использование федеральных ресурсов. Так, проектно-сметная документация по одиннадцати объектам с затратами 746 млн рублей до настоящего времени не востребована, а двенадцать объектов незавершенного строительства на общую сумму 1,9 млрд рублей планируются к списанию», — добавили в Счетной палате.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме попросили Минфин РФ рассмотреть введение минимальных цен на сидр и пиво. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян