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Игорь Сечин: авторы мирового зеленого перехода не поняли, что его надо согласовывать
В рамках ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что авторы мирового зеленого энергоперехода, которые навязывают определенные стандарты, не осознали необходимость согласования правил с владельцами ресурсов, передает РИА Новости.
Напомним, в этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Этот форум считается самым крупным в РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Володина: ПМЭФ продемонстрировал провал западных планов.
«Авторы зеленого перехода, навязывающие в одностороннем порядке определенные стандарты, до сих пор не поняли, что их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база», — сообщил Сечин.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Володина: ПМЭФ продемонстрировал провал западных планов.
Екатерина Коршунова