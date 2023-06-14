Семь представителей Подмосковья стали победителями и призёрами конкурса «Торговля России»

Фото: Минсельхозпрод МО
Среди победителей в номинации «Лучший нестационарный торговый объект» – четыре торговых павильона из Одинцовского, Наро-Фоминского и Орехово-Зуевского городских округов.
Одним из лучших розничных рынков стал «Южный рынок» в Подольске.
В номинации «Лучший мобильный торговый объект» праздновал успех производитель мороженого Alcreme из Можайского городского округа.
Отмечается, что в этом году жюри рассмотрело 1477 заявок на участие в конкурсе. Его главная задача – выявление и популяризация передового отраслевого опыта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в 30 подмосковных муниципалитетах нейросеть выявляет места незаконной торговли.