Семейный бюджет: финансовый консультант назвала три правила денег в отношениях

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Каждая восьмая пара ведёт раздельный бюджет, ещё 70% россиян предпочитают вместе руководить бюджетом, при этом, в 19% семей эти полномочия находятся у жены и только в 11% – у мужа. О том, как правильно распределять бюджет в отношениях «Радио 1» рассказала консультант по семейным финансам Кристина Семенова.
Семейный бюджет: кто отвечает за деньги?Денежный вопрос каждая семья должна решать индивидуально, в зависимости от собственных интересов и договорённостей. Но есть универсальный вариант, который разрешит финансовые споры в отношениях.
Самое правильное – сделать основную карту и к ней привязать ещё одну. Это нужно сделать так, чтобы обе эти карты были привязаны к одному и тому же счёту. Этими картами смогут пользоваться оба партнера. Это позволит сделать систему доходов и расходов прозрачной. Таким образом можно будет видеть все расходы, все поступления, в семье не будет каких-либо конфликтных моментов, недопониманий.
Планирование расходовЛучше, чтобы деньги были заранее распланированы по определённым категориям и на картах были установлены лимиты. Например, мы можем создать карту исключительно для трат на одежду. Мы пополняем счёт и устанавливаем лимит, чтобы случайно больше не потратить.
Этот способ может быть не совсем комфортным, потому что на начальных этапах будет путаница в картах. Но это даёт нам возможность получать кэшбеки от разных банков в зависимости от наших трат. Например, в одном банке у нас кэшбек на такси, транспорт, в другом – на ЖКХ, в третьем – на аптеку, продукты питания.
В качестве награды мы получаем контроль расходов, бюджета.
Как запланировать непредвиденные расходы?Для непредвиденных расходов должна быть финансовая подушка. В идеале она должна быть в размере трёхмесячных расходов семьи, а лучше вообще в размере шести месяцев. Так можно быть спокойным, что в случае непредвиденных расходов нам не нужно будет брать кредит, занимать в долг у близких.
К сожалению, опросы показывают, что у нас мало кто хранит финансовую подушку даже в размере одного месяца. А это важная составляющая.
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Где хранить такие деньги?Подушка должна быть ликвидна, то есть она должна быть в доступе. Нельзя свободные сбережения для финансовой подушки хранить в акциях или каких-то ещё более рисковых инструментах. Это должен быть либо накопительный счёт, к которому всегда будет доступ в случае непредвиденных расходов, или вклад, но который даёт возможность частично снимать средства без потери процентов. Также можно использовать краткосрочные облигации, где в случае необходимости можно будет тоже забрать средства.
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