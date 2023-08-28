Сенатор Шейкин направил в Генпрокуратуру запрос по тарифам сотовой связи

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В Генеральную прокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу заместителем председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артемом Шейкиным были направлены обращения. В них сенатор просил проверить на предмет кабальности условия договоров операторов сотовой связи.
Артем Шейкин отметил, что в таких случаях в погоне за дополнительной прибылью компания фактически осуществляет повторную продажу интернета, тогда как на самом деле услугу абоненту предоставляет само устройство, за передачу интернета на которое он уже заплатил. Сенатор попросил провести проверки по данным фактам и в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры.
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