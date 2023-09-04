Сенатор Цеков предрёк скорое освобождение мира от доллара

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что уже через несколько десятков лет мир сможет полностью освободиться от доллара.
«В ближайшие десяток-два десятка лет освободимся. А два десятка и даже три десятка лет для таких вопросов — не такой длинный срок. Процесс идёт очень активно, желание освободиться от доллара становится преобладающим в мире», — заявил Цеков в беседе с RT.
Он отметил, что к процессу дедолларизации привели и антироссийские санкции, введённые Западом.
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