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Сенатор Цеков предрёк скорое освобождение мира от доллара

04 сентября 2023, 14:47
Фото: istockphoto.com/Maksym Kapliuk

Фото: istockphoto.com/Maksym Kapliuk

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что уже через несколько десятков лет мир сможет полностью освободиться от доллара.
«В ближайшие десяток-два десятка лет освободимся. А два десятка и даже три десятка лет для таких вопросов — не такой длинный срок. Процесс идёт очень активно, желание освободиться от доллара становится преобладающим в мире», — заявил Цеков в беседе с RT.

Он отметил, что к процессу дедолларизации привели и антироссийские санкции, введённые Западом.


До этого профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков заявил, что американский доллар является мировой валютой уже около ста лет, однако в последнее время наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в международной торговле.

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#доллар
#санкции
#экономика
#мир
#валюта
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Правительство ФРГ продало купленные у оператора «Северного потока — 2» трубы
04 сентября 2023, 14:55

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Представитель министерства экономики Германии сообщила, что правительство продало предназначавшиеся ранее для «Северного потока — 2» трубы компании, которая причастна к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа возле острова Рюген с Лубмином на побережье Балтийского моря.
Отмечается, что представитель министерства не упомянула название компании. 

Напомним, ранее сообщалось, что после подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы скрыться с места происшествия. Источники, знакомые с ходом расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» подтверждают, что след диверсии ведет на Украину. 

В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.

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#россия
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#расследование
#право
#северный поток
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Путин: РФ намерена участвовать в построении межгосударственных отношениям в АТР
04 сентября 2023, 12:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, которая основана на равноправии и уважении законных интересов друг друга. Об этом Путин сообщил в приветствии участникам и гостям VIII Восточного экономического форума.
Путин подчеркнул, что РФ готова к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня. Глава российского государства добавил, что главная тема Восточного экономического форума «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражает стремление нашей страны к созданию конструктивных отношений со всеми иностранными партнерами, которые заинтересованы в этом.

Ранее Путин заявил, что необходимо определить пути формирования новых логистических цепочек и обеспечения продовольственной безопасности. По словам Путина, Восточный экономический форум утвердился как авторитетное и представительное международное мероприятие, которое создает возможности для содержательной коммуникации между бизнесменами. 

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#ущерб
#оон
#путин
#рф
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Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума
Путин направил телеграмму участникам Восточного экономического форума
04 сентября 2023, 12:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо определить пути формирования новых логистических цепочек и обеспечения продовольственной безопасности. Об этом Путин сообщил в приветствии участников Восточного экономического форума.
По словам Путина, Восточный экономический форум утвердился как авторитетное и представительное международное мероприятие, которое создает возможности для содержательной коммуникации между бизнесменами. Он также отметил, что в рамках форума традиционно рассматриваются вопросы экономического, социального и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока.

Российский лидер пожелал участникам форума конструктивного, плодотворного общения и всего самого доброго.

Напомним, начало переговоров Эрдогана и Путина в Сочи планируется на 13:00 по московскому времени.

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#форум
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#путин
#переговоры
#экономика
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Бразилия купила у России первую с 1999 года партию урана
04 сентября 2023, 07:02

Фото: iStock/blinow61

Бразилия заплатила 72 млн долларов за первую за 24 года партию урана из РФ.
Бразилия в 2023 году приобрела у РФ первую с 1999 года партию природного и обогащенного урана, заплатив 72 млн долларов.
 
РИА Новости пишет, что «Росатом» в 2022 году заключил с компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) контракт, который предусматривал полное обеспечение в 2023-2027 годах обогащенным ураном единственной в Бразилии АЭС «Ангра». Нынешней весной госкорпорация сообщала, что подписан с организацией ещё один контракт на поставку природного урана.
 
Бразилия этим летом в первый раз с 1999 года импортировала из России 27,1 тонны топлива с обогащением по урану-235 на 18,9 млн долларов. Также она завезла 26,9 тонны природного урана на 52,7 млн долларов (впервые минимум с 1998 года).
 
Бразилия закупает у РФ и другие радиоактивные элементы.

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#бразилия
#россия
#экономика
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Sabah: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
03 сентября 2023, 17:10

Фото: iStock/kodda

Газета Sabah сообщила, что новые предложения ООН по «зерновой сделке» подразумевают оценку ущерба трубопровода, по которому поставлялся российский аммиак.
По информации издания, чтобы облегчить поставки российского аммиака на рынке, необходимо провести оценку ущерба трубопроводов, которые были повреждены в результате военных действий. 

Напомним, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.

Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.

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#оон
#поставки
#переговоры
#зерновая сделка
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Санду: у Молдавии не нашли долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»
03 сентября 2023, 16:42

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Президент страны Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом». Об этом пишут «Молдавские ведомости».
По словам Санду, в 2021 году Молдавию «хотели обмануть». Напомним, в 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании в следующем году.

Отмечается, что «Газпром» предупреждал о том, что оставляет за собой право о полном прекращении поставок газа в Кишинев из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что власти Молдавии стремятся разорвать отношения с Россией в ближайшее время. По словам эксперта, западные страны принуждают Молдавию идти по антироссийскому курсу, также они проводят румынизацию страны и втягивают её в евроатлантические структуры.

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#компании
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#поставки
#рф
#молдавия
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В России банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах
03 сентября 2023, 13:39

Фото: istockphoto/prim91

В нынешнем году количество отказов при рассмотрении заявок на кредиты в российских банках увеличилось до рекордных значений.
Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование компании CosmoVisa.
 
При этом банки зачастую не называют конкретных причин отказа заёмщикам. По мнению экспертов, это связано с желанием банков не раскрывать подробности своей политики оценки кредитоспособности. Сообщается, что 36% россиянам отказали в получении потребительского кредита.
 
Россиян предупреждают, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики кредитные организации будут держать низкий «аппетит к риску», выбирая заёмщиков с высоким кредитным рейтингом. По мнению экспертов, отказов станет ещё больше.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что теперь банки будут реже выдавать кредиты россиянам, у которых имеется долговая нагрузка более 50%. Она уточнила, что в данном случае речь будет идти именно о тех, кто отдаёт на погашение займа более половины ежемесячного своего дохода.

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#банк
#кредиты
#экономика
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В США раскрыли, кого Путин «увел» у Запада
Экономист Вольф: многие страны продолжили вести с Россией дела
03 сентября 2023, 12:33

Фото: сайт Кремля

Американский экономист Ричард Вольф сообщил, что большинство государств либо продолжили заключать сделки с РФ, либо сохранили нейтралитет. Об этом Вольф сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Вольф считает, что по этой причине Россия смогла сохранить свою экономику. Экономист отметил, что страны, которые нуждаются в финансовой поддержке, теперь могут обратиться к БРИКС, который практически так же богат, как и Запад. 

По мнению Вольфа, раньше каждое государство обладало лишь одним шансом — «ехать на поклон в США». Однако теперь начались перемены.

Напомним, ранее профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков сообщил, что доллар является мировой валютой уже около ста лет, однако в последнее время наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в международной торговле. 

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#сша
#россия
#доллар
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#энергетика
#страны
#государство
#ранхигс
#запад
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Экономика Калифорнии теряет миллиарды из-за забастовки в Голливуде
03 сентября 2023, 08:47

Фото: istockphoto/LeMusique

Забастовка сценаристов в Голливуде продолжается 4 месяца. Она уже обошлась экономике штата Калифорния в 5 млрд долларов.
Financial Times пишет, что экономические потери ещё могут вырасти. Протестующие не хотят продолжать работу на условиях, предложенных киностудиями.
 
Прошлая забастовка сценаристов, проходившая в 2007-2008 годах, нанесла ущерба в 2,1 млрд долларов.
 
Нынешний протест стартовал 14 июля 2023 года. К забастовке присоединились более 160 киноработников Среди их требований: повышение заработных плат, социальные гарантии и защита прав представителей киноиндустрии.

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