Серебряные Пруды вошли в тройку лидеров по сбору зерновых культур

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Кроме этого, в 2022 году в Подмосковье рекорд по сбору урожая превысил показатели за весь период СССР. В СССР по Московской области максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых составляли 567 тысяч тонн за год.
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