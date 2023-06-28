Серебряные Пруды стали лидером по площади посеянных яровых культур

Минсельхозпрод МО
Яровыми в муниципалитете засеяно более 31 тыс га земли
Самые большие площади в ходе сева яровых культур освоены в городском округе Серебряные Пруды. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области по итогам завершения сева.
Также в Серебряных Прудах овощами засеяно 105 га земли, картофелем – 190 га. Как отметили в подмосковном Минсельхозпроде, успеху посевной способствовали благоприятная погода и своевременно проведённая подготовка сельхозтехники.
Ранее «Радио 1» сообщало, что весенняя посевная кампания стартовала в Подмосковье в апреле.
«Яровыми культурами в муниципалитете засеяно более 31 тыс га, из них зерновыми и зернобобовыми культурами – более 21 га, масличными – свыше 5,5 тыс гектаров, кормовыми – больше 4 га», – уточнили в министерстве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что весенняя посевная кампания стартовала в Подмосковье в апреле.
Лора Луганская