Сеть магазинов техники re:Store провела ребрендинг

Уже 13 инвесторов, из числа получивших участки на льготных условиях под реализацию импортозамещающих проектов, перешли к стадии строительства будущих предприятий: от металлообрабатывающих до фармацевтических.

«Реализация этих 13 проектов позволит привлечь в регион практически 14 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 1,6 тысяч новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестор вложит 220 миллионов рублей в расширение производства уникального оборудования в отрасли металлообработки в Домодедово.

Компания «БиоПроект Пересвет» инвестирует 60 миллионов рублей в расширение мощности производства по выпуску ёмкостного оборудования из стеклокомпозитов.

Строители продолжают работы на участке 8 гектар, где инвестор машиностроительный завод «Тонар» создаёт производство осей для прицепов и полуприцепной техники. Для этого проекта выделено сразу 3 участка по льготной программе земля за рубль. Инвестор вложил в проект свыше 800 миллионер рублей.

Одним из крупнейших инвестиционных проектов стало строительство предприятия компании «Машины сладости» в Егорьевске, где строят новое кондитерское производство. Инвестор вложил в этот проект 5 миллиардов рублей. Реализация проекта создает около 500 новых рабочих мест.

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