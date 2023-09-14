Сеть магазинов техники re:Store провела ребрендинг

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Теперь в сети, помимо техники Apple, будет представлена также электронная продукция других производителей, таких, например, как Dyson и Xiaomi. Кроме того, на витринах появится техника некоторых российских брендов. Магазины в новом формате будут открываться на площади в 150-200 квадратных метров. Менеджмент компании решил, что такой формат удобнее для покупателей, а также будет способствовать большему объему выручки с одного квадратного метра.
Читайте также:
В индустриальном парке «Есипово» стартовало производство косметики
«Известия»: В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая
Продукция Apple может подорожать из-за отношений между США и КНР