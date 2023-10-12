Шесть подмосковных сортов картофеля вошли в топ-10 в России

Фото: Минсельхозпрод МО
Подмосковные сорта картофеля признаны одними из лучшими в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона со ссылкой на оценку профессиональных дегустаторов.
На презентации новых разработок картофельной селекции для реализации в торговых сетях экспертами выступили представители ведущей компании по изготовлению картофеля фри в России ООО «Ви Фрай» и шеф-повара известных ресторанов. Также российскую картошку оценивали представители торговых сетей «Магнит» и X5 Group.
Среди новых сортов картофеля отечественной селекции было представлено более 50 со всей России. Шесть из 10 сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье.
Второе место в списке лучших занял сорт «Калинка» от ООО «Дока – генные технологии». На третьем и четвертом местах – сорта «Михайловский» и «Феникс», созданные на подмосковном предприятии АО «Озёры». Эти сорта проходят государственные испытания и в конце 2023 года будут включены в государственный реестр селекционных достижений.
Также в топ-10 вошли три сорта картофеля, полученных в ФИЦ имени А. Г. Лорха. Пятое место присудили сорту для диетического питания «Северное сияние» с фиолетовой мякотью клубней, повышенным содержанием антоцианов, белка, каротиноидов и пониженным содержанием крахмала.
Шестое и восьмое места – у столовых сортов картофеля «Краса Мещеры» и «Спринтер».
В ведомстве напомнили, что ведётся большая работа над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Уже сейчас наши фермеры могут использовать сорта, полностью адаптированные к климатическим условиям региона. Это должно снизить импортозависимость от иностранного семенного материала.
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Среди новых сортов картофеля отечественной селекции было представлено более 50 со всей России. Шесть из 10 сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье.
Также в топ-10 вошли три сорта картофеля, полученных в ФИЦ имени А. Г. Лорха. Пятое место присудили сорту для диетического питания «Северное сияние» с фиолетовой мякотью клубней, повышенным содержанием антоцианов, белка, каротиноидов и пониженным содержанием крахмала.
Шестое и восьмое места – у столовых сортов картофеля «Краса Мещеры» и «Спринтер».
В ведомстве напомнили, что ведётся большая работа над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Уже сейчас наши фермеры могут использовать сорта, полностью адаптированные к климатическим условиям региона. Это должно снизить импортозависимость от иностранного семенного материала.
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Лора Луганская