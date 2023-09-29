Шмыгаль: Украина поможет экономике ЕС, несмотря на дефицит бюджета

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Украина, несмотря на прогнозируемый дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов, может помочь Европе решить экономические и оборонные проблемы. Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что вхождение Украины в Евросоюз не принесёт второму новые проблемы. Наоборот, благодаря этому будут решены многие спорные и проблемные вопросы Евросоюза в сферах энергетики, обороны, экономики, безопасности и независимости. По словам премьер-министра Украины, этому не помешает многомиллиардный экономический дефицит страны.
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Анастасия Чинкова