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Шольц: Ядерная энергетика для Германии закончилась

02 сентября 2023, 13:37
Фото: istockphoto/Wlad74

Фото: istockphoto/Wlad74

Тема использования атомной энергии не является болезненной для правящей в Германии коалиции, поскольку ядерная энергетика в стране закончилась и дальнейшее обсуждение этого вопроса не требуется. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, ядерная энергетика в стране больше не используется. На строительство новых АЭС потребовалось бы 15 лет, а каждая из них обошлась бы в 15-20 миллиардов евро, сказал канцлер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Шольц также напомнил, что в Германии после вывода АЭС из эксплуатации немедленно приступили к их демонтажу.

Он также подтвердил курс правительства страны на расширение использования возобновляемых источников энергии. К 2030 году их долю в общем производстве электроэнергии в Германии планируется довести до 80%, уточнил Шольц. Решение о постепенном отказе от использования атомных станций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, бывшей тогда канцлером, с учетом последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

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#аварии
#аэс
#шольц
#германия
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Турбизнес предложил правительству РФ отказаться от «паритета» в авиации
02 сентября 2023, 12:29

Фото: istockphoto/inewsistock

В правительстве РФ состоялась стратегическая сессия по вопросам туризма. В числе мер по восстановлению потока иностранных туристов в страну рассматривались вопросы, связанные с упрощением порядка выдачи разрешений на рейсы зарубежных авиационных компаний и отказе от «правила паритета».
Заседание, на котором обсуждалась стратегия по развитию туризма и целевые показатели отрасли к 2030 году, провел председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин, передает «РБК». Предполагается, что к 2030 году количество туристических поездок по России, совершенных как гражданами страны, так и иностранцами, должно возрасти почти в два раза — до 140 миллионов в год. Предполагается, что около 16 миллионов из них будут совершены иностранными гражданами.

Эта цифра в пять раз больше, чем показатели, имеющиеся на сегодняшний день. По итогам прошлого года иностранцы совершили в Россию всего около трех миллионов турпоездок. Для сравнения, в допандемийном 2019 году нашу страну посетили 10 миллионов иностранных туристов.

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#иностранцы
#страны
#заседание
#михаил мишустин
#рф
#правительство
#туризм
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Подмосковный производитель упаковки запустил предприятие в индустриальном парке «Есипово»
01 сентября 2023, 22:26

Фото: Мининвест МО

В индустриальном парке «Есипово» запустили производство упаковочных материалов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Выпуск стретч-пленки начала компания «Барса групп» в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал».
Объём инвестиций в проект превысит 200 млн рублей. Производственную площадку размером 1,3 тыс кв м инвестор приобрёл с помощью госупрограммы «Промышленная ипотека». Компания получила льготный кредит на 65 млн рублей.
 
Предприятие выполняет полный комплекс работ по производству упаковочных материалов от переработки сырья до поставки готовой продукции. В ассортименте компании – десятки наименований упаковочной продукции: пакеты, мешки, клейкие ленты, гофрокартон, этикетки и многое другое. 
 
Управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области. 

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#индустриальный парк
#производство
#есипово
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Экономист Юденков: Роль доллара в мировой экономике стабильно снижается
01 сентября 2023, 22:05

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Американский доллар является мировой валютой уже около ста лет, однако в последнее время наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в международной торговле. Об этом заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.
В беседе с изданием «Лента.ру» ученый отметил, что это может свидетельствовать о том, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу. По словам эксперта, все мировые валюты существуют примерно по сто лет. То, что время доллара подходит к концу, является объективным фактором. Ему на смену может прийти, например, юань, однако китайцы не слишком торопятся продвигаться в этом направлении.

Экономист также добавил, что сегодня доллар уже далеко не так устойчив, как ранее, поэтом вполне естественным шагом видится уход целого ряда мировых экономик в этой валюте. В частности, это происходит из-за того, что дедолларизацией занялась Россия. Некоторые другие страны также начали производить расчеты в национальных валютах. Не добавляет устойчивости американской валюте и внушительный внешний долг США, сказал Юденков в заключение.

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#сша
#россия
#учёный
#доллар
#страны
#уход
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Экономист Холод объяснил необходимость высокой ключевой ставки
01 сентября 2023, 20:30

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что высокая ключевая ставка способна сдержать инфляцию и ослабление рубля.
«Повышение ключевой ставки делается для того, чтобы ограничить приток рублей от эмиссионного центра. Так создается недостаток рублей по отношению ко всему тому, чему они противостоят: валютам и товарам. Высокая учетная ставка более или менее сдерживает инфляцию и рост курса валют. Таким путём происходит балансировка спроса и предложения на рынке рублей», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.

При этом, по его мнению, сейчас следует сохранить тот уровень ключевой ставки, который есть, поскольку курсы валют более или менее стабилизировались, а взрывов инфляции не наблюдается.

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#россия
#центробанк
#ставка
#экономика
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Россиянам рассказали, как правильно вести финансовый учёт
Финансовый советник Родин: Надо контролировать свои расходы
01 сентября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/Fascinadora

Финансовый советник Алексей Родин назвал методы ведения финансового учёта, отметив, что в первую очередь необходимо научиться контролировать свои расходы.
Он отметил, что вести свои финансовые расходы могут помочь мобильные приложения и приложения банков, учёт в таблицах Excel, а также обычный учёт «в тетрадке».

Следующим шагом является оптимизация расходов. Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Родин, необходимо проанализировать свои расходы и исключить те, которые не являются обязательными.

Кроме того, можно составить подробный план трат на следующий месяц, поставив при этом ограничения на определённые суммы или по каким-либо категориям товаров.

Специалист подчеркнул, что подобные меры позволят прийти к финансовой независимости, сформировав капитал на будущее.

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#будущее
#расходы
#план
#финансы
#экономика
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Доцент Белянчикова: Россиянам с долговой нагрузкой от 50% будут реже выдавать кредиты
01 сентября 2023, 18:03

Фото: istockphoto.com/prim91

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что теперь банки будут реже выдавать кредиты россиянам, у которых имеется долговая нагрузка более 50%.
Она уточнила, что в данном случае речь будет идти именно о тех, кто отдаёт на погашение займа более половины ежемесячного своего дохода.

«Прежде меры касались лишь клиентов с предельно высокой долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются всех заёмщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Банки станут чаще воздерживаться от кредитования последних», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Белянчикова.

Специалист добавила, что подобные меры способствуют повышению устойчивости банковских структур.

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#банки
#меры
#кредиты
#заём
#экономика
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Набиуллина: Центробанк допускает различные варианты изменения ключевой ставки
01 сентября 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Центробанк России допускает как сохранение текущего значения ключевой ставки, так и его повышение. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».
В ходе внепланового заседания совета директоров 15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5 до 12 процентов годовых. Как объяснила глава ЦБ, это было сделано из-за эскалации рисков для инфляции. Что касается снижения ключевой процентной ставки, то оно маловероятно. Эльвира Набиуллина пояснила, что оно возможно только при стабильном снижении темпов роста цен, чего в настоящее время не наблюдается.

Повышение ключевой ставки для достижения цели по инфляции в 2024 году 4% возможно. Но решение о целесообразности такого повышения будет приниматься позже, на основании данных о возрастании либо смягчении проинфляционных рисков, заключила председатель Центробанка России.

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#банк
#банк россии
#цб
#инфляция
#ключевая ставка
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Минфин выступил за более жесткий валютный контроль
Минфин России выступил за ужесточение валютного контроля
01 сентября 2023, 15:15

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей экономической ситуации. Об этом он заявил в ходе конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».
По словам министра, ведомство ведет дискуссии по вопросам ужесточения валютного контроля с главным финансовым регулятором страны.  Силуанов отметил, что либеральная позиция Центрального банка обсуждается и рано или поздно будет принято единое решение.

Он также добавил, что дискуссия состоит в различии взглядов на ситуацию, в которой ранее ЦБ придерживался более жестких взглядов, а теперь наоборот, за ужесточение валютного контроля выступает Минфин.    

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#экономика
#страны
#минфин
#рф
#цб
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Spiegel: Около половины населения Германии опасается краха экономики страны
01 сентября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/photosvit

Порядка 50% населения Германии выразили крайнее сомнение, что при нынешней власти страна сможет сохранить позиции одной из ведущих мировых эконмик. Этот показатель намного превышает прошлогодние данные, когда лишь 30% немцев выражали подобные опасения.
Такие данные приводит журнал Spiegel, основываясь на исследовании, проведенном Институтом демоскопии Алленсбах. Согласно опросу, 58% людей, занимающих руководящие должности, считают, что Германия уже пережила период своего расцвета и далее возможен только спад. Процент тех, кто верит в устойчивость страны, снизился до 31%, что на 17% ниже, чем было год назад.

Показательно, что 55% респондентов считают, что политика правительства ослабляет экономику страны, и только 10% считают, что действия властей оказывают на нее положительное влияние. Среди опрошенных 76% опасаются, что удорожание электроэнергии приведет к деиндустриализации страны. Наконец, 68% немцев считают, что промышленность Германии имеет устойчивую тенденцию к ослаблению.

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#политика
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