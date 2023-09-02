Шольц: Ядерная энергетика для Германии закончилась

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Тема использования атомной энергии не является болезненной для правящей в Германии коалиции, поскольку ядерная энергетика в стране закончилась и дальнейшее обсуждение этого вопроса не требуется. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он также подтвердил курс правительства страны на расширение использования возобновляемых источников энергии. К 2030 году их долю в общем производстве электроэнергии в Германии планируется довести до 80%, уточнил Шольц. Решение о постепенном отказе от использования атомных станций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, бывшей тогда канцлером, с учетом последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1».
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Александр Бойцов