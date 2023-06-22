Штрих-коды помогут жителям Подмосковья проверить качество пивной продукции

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«С 1 октября начнётся обязательная маркировка пива, сидра, пуаре и медовухи в пластиковой и стеклянной таре. А с 15 января 2024 маркировать будут пиво в других видах упаковки, например, в алюминиевых банках. С помощью мобильного приложения «Честный знак» жители смогут сами проверить легальность продукции в магазине», – привели в ведомстве слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
Производитель или импортёр пива должен приобрести в системе «Честный знак» числовой код маркировки. Код преобразуют в штрихкод, напечатают и нанесут на упаковку или кегу.
«Продукция с штрих-кодами будет появляться на прилавках постепенно. Не маркированная продукция выйдет из оборота в рознице к середине будущего года, а с 15 января 2025-го продажа не маркированного пива будет запрещена на всей территории России», – пояснил Филимонов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума ввела обязательную маркировку пивных напитков, сидра и медовухи с 1 октября.