Шульгинов: Россия видит потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией

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Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией. Об этом он сообщил на встрече министров энергетики БРИКС.
Шульгинов отметил, что в Бразилию уже идут поставки нефтепродуктов. Однако он также отметил, что потенциал сотрудничества между государствами намного шире.
Шульгинов добавил, что Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, которые были достигнуты между лидерами государств в ходе саммита «Россия – Африка».
Напомним, ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.
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Шульгинов добавил, что Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, которые были достигнуты между лидерами государств в ходе саммита «Россия – Африка».
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Екатерина Коршунова