Шведский владелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в Москве

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Владельцы IKEA еще в марте 2022 года приостановили работу сети магазинов в России. Затем компания Ingka Centres продала свои заводы по производству мебели и материалов, расположенные на территории нашей страны. Последней из них стала мебельная фабрика в Новгородской области. Сейчас холдинг активно ищет варианты продажи торгово-развлекательных комплексов «Мега», которых в России 14. Однако пока что покупателя найти не удается.
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