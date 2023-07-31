Шведский владелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в Москве

Субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и физические лица могут получить целые комплексы услуг и сервисов как для открытия, так и для развития своего дела на территории Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



Одной из услуг является консультация специалистов Центра. Услуга оказывается бесплатно по записи на инвестиционном портале.



Также, Центр «Мой бизнес» Московской области на льготных условиях оказывает услуги по производству и размещению наружной рекламы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Подмосковья.



Кроме того, в этом году доступна новая услуга — регистрация товарного знака для самозанятых, по итогу которой предприниматель получает сформированную заявку для регистрации в Роспатенте.



Подробную информацию о поддержке бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области, там же можно осуществить запись на консультацию.



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Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг.



Мининвест Подмосковья в ближайшее время запустил новые онлайн-сервисы для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для экспортёров.