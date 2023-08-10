Сидр из Звенигорода завоевал награду международного конкурса GLINTCAP

Фото: Хавива Фонина
Натуральный сидр из деревни Турбачеевка под Звенигородом получил бронзовую медаль престижного международного конкурса Great Lakes International Cider and Perry Competition (GLINTCAP), ежегодно проходящего в США. Продукт был отмечен в номинации «Современный сидр сухой».
В ходе конкурса судьи оценили около 2 тыс образцов напитков от коммерческих производителей и домашних сидроделов. Сидр из натурального яблочного сока прямого отжима из Турбачеевки, по отзывам экспертов, – полная противоположность напитку из яблочного сиропа, разбавленного водой, который порой выдают за традиционный сидр.
Как рассказала владелица сидродельни Ольга Ефимова, натуральный напиток там готовят без сахара, консервантов и химических добавок. Чтобы сделать сидр, нужно найти подходящие яблоки, измельчить их, отжать сок, запустить процесс его брожения и следить, когда напиток будет готов.
В России пока нет специальных сидровых сортов яблок. Часто сидроделам бывают интересны дикие яблоки или плоды из заброшенных садов. Готовить напиток стараются из невзрачных плодов среднего размера – из таких получаются напитки с самыми яркими вкусами.
Благодаря губернаторской программе «Фермер Подмосковья» в этом году Ефимова вместе с мужем купила 30 гектаров земли и планирует разбить яблоневый сад, чтобы увеличить объёмы производства.
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Как рассказала владелица сидродельни Ольга Ефимова, натуральный напиток там готовят без сахара, консервантов и химических добавок. Чтобы сделать сидр, нужно найти подходящие яблоки, измельчить их, отжать сок, запустить процесс его брожения и следить, когда напиток будет готов.
Благодаря губернаторской программе «Фермер Подмосковья» в этом году Ефимова вместе с мужем купила 30 гектаров земли и планирует разбить яблоневый сад, чтобы увеличить объёмы производства.
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Лора Луганская