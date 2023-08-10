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Сидр из Звенигорода завоевал награду международного конкурса GLINTCAP

10 августа 2023, 19:09

Фото: Хавива Фонина

Натуральный сидр из деревни Турбачеевка под Звенигородом получил бронзовую медаль престижного международного конкурса Great Lakes International Cider and Perry Competition (GLINTCAP), ежегодно проходящего в США. Продукт был отмечен в номинации «Современный сидр сухой».
В ходе конкурса судьи оценили около 2 тыс образцов напитков от коммерческих производителей и домашних сидроделов. Сидр из натурального яблочного сока прямого отжима из Турбачеевки, по отзывам экспертов, – полная противоположность напитку из яблочного сиропа, разбавленного водой, который порой выдают за традиционный сидр.

Как рассказала владелица сидродельни Ольга Ефимова, натуральный напиток там готовят без сахара, консервантов и химических добавок. Чтобы сделать сидр, нужно найти подходящие яблоки, измельчить их, отжать сок, запустить процесс его брожения и следить, когда напиток будет готов.


В России пока нет специальных сидровых сортов яблок. Часто сидроделам бывают интересны дикие яблоки или плоды из заброшенных садов. Готовить напиток стараются из невзрачных плодов среднего размера – из таких получаются напитки с самыми яркими вкусами.

Благодаря губернаторской программе «Фермер Подмосковья» в этом году Ефимова вместе с мужем купила 30 гектаров земли и планирует разбить яблоневый сад, чтобы увеличить объёмы производства.

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#фермер
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#напитки
#сша
#подмосковье
#московская область
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Подмосковная компания получила промышленную ипотеку на запуск текстильного производства
10 августа 2023, 18:27

Фото: Istockphoto / Eugene487

Компания «ТИМУР И КО» откроет производство текстильной продукции в городском округе Подольск. Для этого она приобрела помещение за счёт госпрограммы «Промышленная ипотека», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Льготный кредит был получен в «Сбере». Его сумма составила 35 млн рублей. С помощью кредита инвестор выкупил объект площадью 1 тыс кв м, где вскоре запустит производство головных уборов, шарфов, перчаток и варежек.
 
Запуск программы льготных кредитов для бизнеса на приобретение готовых производственных помещений «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. После представления программы правительству России было решено запустить её на федеральном уровне.
 
Сегодня в рамках «Промышленной ипотеки» предпринимателям доступен кредит по ставке до 5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа на эти цели – 500 млн рублей.

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#подмосковье
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#промышленность
#ипотека
#экономика
#мининвест мо
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«Ренессанс кредит» введет комиссию за внесение наличных долларов и евро в кассах
10 августа 2023, 17:54

Фото: iStock/jasastyle

Банк «Ренессанс кредит» с 16 августа вводит комиссию в размере 10% за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день.
Отмечается, что на текущий момент комиссия за внесение валюты в наличной форме отсутствует. 

Ранее такой же вид комиссии в своих банкоматах до максимум 10% увеличил «Тинькофф банк».

Напомним, ранее Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду In Touch Media, в которой участвовало минимум пятнадцать тысяч человек. Сообщается, что финансовая пирамида прикрывалась сотрудничеством с банком, пользователям поступало предложение оформлять кредитные карты «для заработка».

После обнаружения мошеннических писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку. Отмечается, что банк «Тинькофф» организовал дополнительную защиту своих клиентов.

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#комиссия
#развитие
#рф
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В Московской области приступили к сбору урожая картофеля
10 августа 2023, 17:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные аграрии начали сбор урожая картофеля и овощей открытого грунта, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. Уже собрано около 12 тыс тонн ранних овощей с площади 0,5 тыс га. Это 7,4% от общего плана.
Урожайность составляет 205 центнеров на гектар. Картофель выкопан с площади в 115,6 га – это 0,8% плана. 
 
По данным министерства, картофеля в этом году уже собрали на 2,2 тыс тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
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#картофель
#овощи
#урожай
#подмосковье
#московская область
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Газовая катастрофа может настигнуть Германию уже следующей зимой
Bloomberg: Германия может столкнуться с нехваткой газа до 2027 года
10 августа 2023, 16:47

Фото: iStock/SimoneN

Газовые запасы Германии неумолимо сокращаются, если ситуация не изменится, то страна рискует столкнуться с тотальной нехваткой газа вплоть до 2027 года, сообщает Bloomberg.
«Опасность нехватки газа сохранится до зимы 2026-2027 годов, если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры», - прокомментировал ситуацию глава немецкой Ассоциации операторов газохранилищ INES Себастьян Блешке.  

При этом, если грядущая зима будет холодной, то газовые хранилища Германии окажутся пустыми уже к январю 2024 года, заключили в Bloomberg.

Ранее депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что участие Берлина в российско-украинском конфликте может привести к войне Германии и России. Плохие отношения с Москвой лишат Берлин престижа на мировой арене, поскольку Россия сейчас тесно сотрудничает со всеми находящимися на подъеме странами.

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#газ
#германия
#россия
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Microsoft не будет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября
10 августа 2023, 15:42

Фото: iStock/jewhyte

Корпорация Microsoft больше не будет продлевать лицензии для российских компаний после 30 сентября. Такая информация опубликована в информационно-аналитическом агентства TelecomDaily.
Из сообщения следует, что Microsoft не имеет возможности далее принимать оплату услуг банковским переводом на свои счета.

«В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», - говорится в письме.

При этом отмечается, что все активные подписки продолжат свое действия до окончания срока. При этом продлить их более невозможно.

Ранее дистрибьюторы отметили рост спроса на пиратскую версию операционной системы (ОС) Windows в России. В рознице с января по апрель 2023 года продажи ноутбуков без ОС возросли почти вдвое. Эксперты отмечают, что сейчас в России ставить нелегальную ОС Windows стало дешевле, удобнее и даже безопаснее. После ухода Microsoft из России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows становится недоступной, не получает поддержки, защиты и обновлений.

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#эксперты
#рост
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Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК и выполнения госзаказа
10 августа 2023, 14:55

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, а также своевременно выполнять гособоронзаказ и гражданские заказы. Об этом Мантуров сообщил журналистам.
Мантуров также отметил, что «таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации».

Напомним, президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. В ходе встречи глава государства сообщил, что хотел бы услышать реакцию Костина на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК.

Ранее Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации. В свою очередь, глава кредитной организации поблагодарил Владимира Путина за доверие и признал, что решение президента стало для него неожиданностью.

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#владимир путин
#президент
#марки
#финансирование
#банк
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Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ
10 августа 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным.
В ходе встречи глава государства сообщил, что хотел бы услышать реакцию Костина на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК.

«Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации», — заявил российский лидер.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что санкции помогли России выработать иммунитет. Костин заявил, что западные санкции привели к разрушению мировой торговли и росту инфляции. Фактически, США сейчас находится в стадии крупнейшего с 2008 года банковского кризиса, который переходит на Европу.

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#правительство
#лидер
#иммунитет
#путин
#рф
#банк
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ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации
Путин заявил, что ВТБ получит госпакет акций Объединённой судостроительной корпорации
10 августа 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации. Об этом он сообщил в ходе совещания с главой ВТБ Андреем Костиным.
Глава государства отметил, что передать госпакет акций ОСК во владение ВТБ предложил кабмин. Президент поддержал инициативу правительства, подчеркнув, что ранее этот вопрос был тщательно проработан. 

В свою очередь, глава кредитной организации поблагодарил Владимира Путина за доверие и признал, что решение президента стало для него неожиданностью. 

Отмечается, что государство владело 100% акциями. 

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#указ
#кабмин
#государство
#путин
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Экономист Липсиц призвал покупать золото и брать ипотеку до конца года
Экономист Липсиц предупредил о повышении ключевой ставки до 10% к концу года
10 августа 2023, 12:25

Фото: IStock/yilmazsavaskandag

Ключевая ставка в этом году может вырасти до 10%. Об этом «Радио 1» рассказал доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц. Для сбережения накоплений он рекомендовал россиянам купить металлы и взять ипотеку до конца этого года.
По словам специалиста, инфляция в России растёт из-за обрушения рубля и кризиса на предприятиях. Напомним, 42% руководителей промышленных компаний сообщили о кадровом голоде.
«Конечно, оснований для повышения ставки до 20 процентов пока нет, но 10 процентов мы ожидаем. Это повысит стоимость кредита, то есть усложнит, удорожит производство российских компаний, повысит стоимость потребительского кредита, повысит стоимость ипотеки для граждан. Россия вступает в инфляционную спираль», — сказал Игорь Липсиц.
Экономист рекомендовал гражданам, которые планируют брать ипотеку, сделать это сейчас. Он отметил, что в будущем некоторые строительные компании могут закрыться.
«Минфин уже говорил о желании прекратить действие льготной ипотеки, потому что денег на это у государства нет. Её, конечно, продлили до июня следующего года. Но будет ли она действовать дальше – непонятно. Также неясно, будут ли работать строительные компании. Поэтому если и брать ипотеку, то уже под построенный объект. Из того, что ещё можно сделать в России — купить права на определённый объём золота, серебра и платины, которые предлагают российские банки. Также можно посмотреть на наличную валюту, которая пока в России не запрещена», — заключил Липсиц.
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#россия
#производство
#банки
#ипотека
#инфляция
#ключевая ставка
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