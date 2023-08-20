Сийярто: Сербия увеличит транзит газа из России в Венгрию

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Сербия готова увеличить подачу газа из России в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сиярто уже касался вопроса транзита российского газа. Он предлагал, в частности, в случае закрытия украинского маршрута, весь причитающийся Венгрии объем направить через Турецкий поток.
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Александр Бойцов