Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать свой энергетический баланс, передает РИА Новости.
Сийярто отметил, что, по этой причине, была запрошена помощь у Евросоюза. Однако, по мнению министра, Европейский союз не очень хочет помогать финансовыми средствами государствам региона для решения этой проблемы. Он заключил, что Венгрия создает собственный энергетический баланс.
Читайте также:
Сийярто: Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС
Венгрия не планирует отказываться от российского газа
Евросоюз выступил против признания независимости Тайваня
Екатерина Коршунова