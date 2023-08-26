Силуанов: экономика РФ может вырасти на 2,5% в 2023 году

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Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что рост ВВП в 2023 году может превысить 2,5%. Об этом Силуанов сообщил в интервью телеканалу CGTN.
«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1 процента, то в этом ожидаем восстановление около 2,5 процента, может быть, выше», — отметил Силуанов.
Он также подчеркнул, что в итоге РФ отыграет произошедшее в 2022 году падение.
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