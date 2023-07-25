Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года

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По прогнозам, бюджетный дефицит России за 2023 год составит от 2 до 2,5% ВВП. Однако, как утверждает министр финансов Антон Силуанов в беседе с «АиФ», имеется достаточно ресурсов для осуществления запланированных и дополнительных расходов, появляющихся в течение года.
«В настоящее время уровень дефицита соответствует показателям, которые были заложены в наш план. По итогам года он составит 2-2,5% ВВП. Более точные данные будут доступны во втором полугодии. У нас имеются необходимые ресурсы для покрытия как запланированных, так и дополнительных расходов, которые появляются в течение года», — подчеркнул он.Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы российского бюджета в 2023 году запрограммированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), а дефицит — 2,925 триллиона рублей.
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Артем Кузьмин