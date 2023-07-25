Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Теперь у российского рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. О том, что такое цифровой рубль, зачем он россиянам и государству, «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.