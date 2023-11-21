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Министр финансов России Антон Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции на фоне санкций. Об этом он рассказал в ходе VIII международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила».
По его словам, чтобы избежать повышения инфляции, необходимо проведение жёсткой бюджетной и денежно-кредитной политики.
Также Силуанов отметил важность расстановки приоритетов и проведения ответственной финансовой политики, как это делает Банк России.
Глава Минфина заявил, что в настоящее время страна нуждается в средствах для социальной сферы, обороны и развития, однако на фоне санкционного давления важно правильно расставлять приоритеты, чтобы не допустить роста инфляции.
Напомним, что Банк России ранее значительно повысил ключевую ставку до 15%, чтобы сдержать инфляцию.
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Также Силуанов отметил важность расстановки приоритетов и проведения ответственной финансовой политики, как это делает Банк России.
Напомним, что Банк России ранее значительно повысил ключевую ставку до 15%, чтобы сдержать инфляцию.
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Анастасия Чинкова