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Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать

26 октября 2023, 17:37
Фото: iStock/kasto80

Фото: iStock/kasto80

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у российских пенсионеров есть три основных причины, по которым они предпочитают не работать. Слова Силуанова приводит РБК.
​​​​​В качестве первой причины глава Минфина приводит соотношение уровня пенсии и предлагаемых пожилым людям зарплат. Он пояснил, что большинство пенсионеров считает, что размер пенсии является более высоким, чем тот уровень зарплаты, который предлагается.

Вторая причина заключается в том, что пожилые люди не хотят работать, так как им не позволяет состояние здоровье. Третья причина — это уход за внуками. Силуанов отметил, что эти позиции являются обоснованием, чтобы пенсионеры не продолжали трудовую деятельность и при этом получали свои выплаты.


Напомним, всего в РФ по состоянию на сентябрь 2023 года насчитывается 41,2 миллиона пенсионеров, из них 33,6 миллиона неработающих и 7,6 миллиона работающих.

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«Кровавыми слезами будете плакать»: В Киеве предрекли крах финсистеме Украины
Соскин: Финансовая система Киева скоро рухнет из-за боевых действий
27 октября 2023, 19:19

Фото: iStock/alfexe

Украинская гривна рухнет уже в декабре, если боевые действия не прекратятся, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система. По большому счету это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта. Не надо допускать этого. Кровавыми слезами будете плакать», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По словам эксперта, чтобы спасти Украину от полного разрушения, необходимо строго выполнить три пункта: отменить военного положения, прекратить огонь на линии боевого соприкосновения и убрать с поста главы страны Владимира Зеленского.

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#финансы
#владимир зеленский
#сво
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Набиуллина заявила о дальнейшем росте ключевой ставки в этом году
Набиуллина: ЦБ может вновь повысить ключевую ставку
27 октября 2023, 17:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России не исключает дальнейшего повышения показателя ключевой ставки в этом году. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что в текущем году пройдёт ещё одно заседание по ключевой ставке, в результате которого показателю может либо остаться прежним, либо вновь возрасти. 

Напомним, что 27 октября Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта, дойдя до отметки в 15%. 

Ранее в ходе пресс-конференции Набиуллина назвала условие, при котором возможно снижение ключевой ставки. А также озвучила базовый прогноз Центробанка на предстоящий год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#центробанк
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«Магнит» стал совладельцем крупнейшей дальневосточной сети «Самбери»
27 октября 2023, 17:38

Фото: istockphoto/blinow61

Ретейлер «Магнит» заключил соглашений с дальневосточной компанией «Дальний Восток Невада», которой принадлежит крупнейшая региональная сеть «Самбери», о приобретении 33% акций последней. Также получит опцион на выкуп оставшейся части акций компании в течение пяти лет.
Представители известной торговой сети подтвердили корреспонденту «РБК» эту информацию, уточнив, что сама сделка произойдет после ее одобрения Федеральной антимонопольной службой РФ. Окончательное закрытие сделки запланировано произвести летом 2024 года. Сумма ее не раскрывается.

Дальневосточная сеть «Самбери» была основана в 90-е годы прошлого века. Сейчас она включает в себя 291 магазин. Суммарный объем торговых площадей ретейлера составляет 211 тысяч квадратных метров. Магазины компании представлены более чем в 50 городах и населенных пунктах Хабаровского и Приморского края, Еврейской автономной области и Амурской области.

Что касается «Магнита», то это второй по сумме годового оборота ретейлер в стране после X5 Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

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Глава «Роскосмоса» Борисов: необходим переход к серийному выпуску спутников
27 октября 2023, 17:21

Фото: istockphoto/forplayday

Перед «Роскосмосом» стоит задача перехода к серийному выпуску спутников. В настоящее время темпы выпуска космических аппаратов в России значительно ниже, чем у ведущих мировых держав.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель госкорпорации Юрий Борисов. Он подчеркнул, что для решения этой задачи предстоит предпринять целый ряд шагов, чтобы снова сделать страну конкурентоспособной в этой отрасли. Переход к конвейерному производству потребует значительной стандартизации и унификации технических решений, снижения номенклатуры элементной базы и разработки стандартной модели космических аппаратов.

Глава «Роскосмоса» отметил, что для этого придется коренным образом перестроить модель всей госкорпорации. Это серьезный вызов для компании, но если этого не сделать, то Россия может серьезно отстать в развитии всей космической индустрии в ближайшие несколько десятков лет, заключил Юрий Борисов.

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#роскосмос
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Аналитик Кочетков: «Фактор ставки в курсе рубля не играет значительной роли»
27 октября 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Ведущий аналитик Андрей Кочетков заявил, что повышение ключевой ставки Центробанком не отразиться существенно на курсе рубля.
«Проблема в том, что в отсутствии внешних потоков капитала ставка ЦБ РФ почти не влияет на курс рубля. По сути, на валютном рынке присутствуют деньги частников и отсутствует валютное предложение экспортеров. Поэтому фактор ставки в курсе рубля не играет значительной роли», — отметил в беседе с Газета.ру Кочетков.

По его мнению, повышение ставки не сделает рублёвые депозиты более привлекательными.

А вот что действительно повлияло на укрепление российской валюты, считает эксперт, так это указ президента РФ об обязательной продаже валюты экспортерами.

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#цб рф
#курс рубля
#ставка
#экономика
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Экономист Лобода спрогнозировал цену нефти Brent в размере $80-90
27 октября 2023, 16:34

Фото: istockphoto.com/PhonlamaiPhoto

Экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявил, что к концу года стоимость нефти марки Brent составит $80-90 за баррель.
«Экономика ЕС уже даёт заметный сбой — наблюдается ее околонулевой рост, а показатели промышленного производства снижаются третий квартал подряд. Скорее всего, до конца года сработает нейтральный сценарий, при котором сбалансированная цена на нефть будет находиться в диапазоне $80-90, который очень комфортен для российских экспортеров и бюджета. Расчет бюджетного правила в следующем году будет исходить из цены $60 за баррель», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Он напомнил о недавнем падении стоимости нефти из-за резкого роста коммерческих запасов сырья в США и возник избыток предложения.

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#экономика
#цена
#нефть
#ес
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Набиуллина рассказала, что позволит снизить ключевую ставку
Набиуллина: ключевая ставка понизится при устойчивом снижении инфляции
27 октября 2023, 16:23

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Ключевая ставка может снизиться при устойчивом замедлении инфляции, что может произойти в следующем году. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2%, достигнув показателя в 15%, что стало самой высокой отметкой с мая прошлого года. 

Она отметила, что базовый прогноз показывает ожидаемое снижение инфляции в следующем году. Исходя из этого понизится и ключевая ставка. Однако назвать точный период снижения показателей в настоящее время нельзя, поскольку нужны конкретные данные.

Также Набиуллина сообщала, что в России не ожидается банковский кризис. 

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#экономика
#инфляция
#ключевая ставка
#эльвира набиуллина
#банк россии
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Набиуллина: в России не будет банковского кризиса
Набиуллина: ЦБ не считает, что в России возможен банковский кризис
27 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Банке России уверены, что стране не грозит банковский кризис. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что Банк России не разделяет опасений о возможном схлопывании кредитного рынка. По её словам, кредитование постепенно замедляется, но всё же продолжает расти. 

Глава ЦБ РФ отметила, что риск схлопывания кредитования возникает из-за растущей инфляции. Поэтому главной задачей банка в настоящее время является недопущение сильного роста инфляции. Если её удастся удержать, то кредиты станут доступны на длительный период. 

По словам Набиуллиной, прогнозируемый рост кредита на предстоящий год не превышает норму. Ожидается увеличение максимум на 10%. 

Ранее сообщалось, что Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 2%, достигнув показателей в 15%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#банк россии
#кризис
#центробанк
#экономика
#эльвира набиуллина
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Экономист Зубец рекомендовал россиянкам найти богатого мужа или обучиться новой профессии
Экономист Зубец рассказал, на сколько реально вырастут зарплаты россиян
27 октября 2023, 15:51

Фото: IStock/Deagreez

Средняя зарплата в России может вырасти до 13% по итогам этого года. Такой прогноз сделали в министерстве труда. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире «Радио 1», что реальный рост зарплат россиян будет на уровне трёх-пяти процентов. Всё дело в инфляции, которая «отбирает» часть повышения.  
«Если предполагать, что инфляция у нас в этом году будет семь с половиной или восемь процентов, то от 13 процентов нужно вычесть восемь, и тогда у нас останется только пять. То есть реальный рост зарплат россиян составит, по нашим оценкам, которые мы делали ещё в начале года, от трёх до пяти процентов <…> Но опять же надо понимать, что получат повышение не все, потому что есть отрасли, где рост зарплат есть, и он большой, это военные производства, а есть деревообрабатывающий комплекс, где зарплаты вообще падают», — сказал Алексей Зубец.
К профессиям с высокими зарплатами экономист также отнёс банковский сектор, нефтяной бизнес и военную службу. Однако он подчеркнул, что это в основном мужские направления.
«Девушкам нужно, наверное, удачно выйти замуж и быть поскромнее. Искать не того, кто зарабатывает миллионы, а у кого зарплата хотя бы 200-300 тысяч. Это тоже неплохо, — отметил он. — Но вообще можно и переобучиться на востребованную профессию».
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#зарплата
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