Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у российских пенсионеров есть три основных причины, по которым они предпочитают не работать. Слова Силуанова приводит РБК.
В качестве первой причины глава Минфина приводит соотношение уровня пенсии и предлагаемых пожилым людям зарплат. Он пояснил, что большинство пенсионеров считает, что размер пенсии является более высоким, чем тот уровень зарплаты, который предлагается.
Вторая причина заключается в том, что пожилые люди не хотят работать, так как им не позволяет состояние здоровье. Третья причина — это уход за внуками. Силуанов отметил, что эти позиции являются обоснованием, чтобы пенсионеры не продолжали трудовую деятельность и при этом получали свои выплаты.
Напомним, всего в РФ по состоянию на сентябрь 2023 года насчитывается 41,2 миллиона пенсионеров, из них 33,6 миллиона неработающих и 7,6 миллиона работающих.
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Вторая причина заключается в том, что пожилые люди не хотят работать, так как им не позволяет состояние здоровье. Третья причина — это уход за внуками. Силуанов отметил, что эти позиции являются обоснованием, чтобы пенсионеры не продолжали трудовую деятельность и при этом получали свои выплаты.
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Екатерина Коршунова