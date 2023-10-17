Силуанов пригрозил зеркальными мерами на использование дохода от активов РФ

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Россия может ответить зеркальными мерами на использование дохода от «замороженных» активов РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью для Asharq.
«У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае», - прокомментировал ситуацию Силуанов.
Напомним, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что страна намерена создать фонд помощи Украине из замороженных российских активов. По словам Де Кро, размер фонда составит около 1,7 миллиардов евро. Он также отметил, что Бельгия планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от замороженных российских активов.
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Евгения Парфентьева