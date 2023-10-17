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Силуанов пригрозил зеркальными мерами на использование дохода от активов РФ

17 октября 2023, 21:07
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Россия может ответить зеркальными мерами на использование дохода от «замороженных» активов РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью для Asharq.

«У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае», - прокомментировал ситуацию Силуанов.

Напомним, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что страна намерена создать фонд помощи Украине из замороженных российских активов. По словам Де Кро, размер фонда составит около 1,7 миллиардов евро. Он также отметил, что Бельгия планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от замороженных российских активов.

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#антон силуанов
#минфин
#доходы
#финансы
#экономика
#россия
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Производство мучных кондитерских изделий в Подмосковье увеличили на 36%
17 октября 2023, 20:31

Фото: Istockphoto / Henadzi Pechan

Объёмы производства кондитерских изделий в Подмосковье в августе вырос на 36% по сравнению с прошлогодним показателем. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в августе этого года превысил 12 тыс тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 36%», – уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, которого цитирует пресс-служба.
По словам зампреда, в августе Подмосковье изготовили более 25% объёма тортов и пирожных, произведённого в Центральном федеральном округе и 5,9% от общероссийского объёма.
 
Как отметили в министерстве, самые крупные подмосковные производители подобной продукции – «Рузский хлебозавод», «Дол-Хлеб», «Раменский кондитерский комбинат», «Егорьевский хлебокомбинат», «Первый шоколатье» и другие. 
 
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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
#кондитерские изделия
#производство
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,3%
17 октября 2023, 20:03

Фото: Минсоцразвития МО

Уровень безработицы в Московской области сейчас составляет 0,3%. В регионе отмечается тенденция к снижению числа безработных, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«С начала года количество безработных снизилось на 6 тыс. Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 0,3%. Это 11 тыс жителей, находящихся в поиске работы», – отметила Болатаева.
По данным Минсоцразвития региона, сегодня на портале «Работа России» соискателям доступны более 75 тыс предложений о работе, а некоторым категориям – бесплатное обучение на новую профессию. 
 
Воспользоваться программой переобучения могут предпенсионеры, женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, неработающие матери детей дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, а также участники спецоперации и другие.  

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#минсоцразвития мо
#безработица
#работа
#занятость
#подмосковье
#московская область
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В этом году Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, заявил Путин
Путин: за текущий год Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан
17 октября 2023, 19:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что за текущий год РФ поставила миллион тонн зерновых в Пакистан. Об этом Путин сообщил на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.
Глава российского государства добавил, что Россия готова к выполнению своих обязательств.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября. Сегодня российский лидер провел серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии. В ходе встречи с лидером КНР ожидается обсуждение дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 

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#россия
#владимир путин
#президент
#китай
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Солнечногорское мороженое будут поставлять в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ
17 октября 2023, 18:32

Фото: Istockphoto / udra

Компания из Солнечногорска «АйсКро» планируют экспортировать продукцию в Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Она представит свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia в этих странах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Первую партию из 20 тонн мороженого отправят уже до конца этого года в Дубай, Эр-Рияд, Ханой и Шанхай. Всего предприятие будет проставлять 45 наименований продукции: три линейки мороженого, сорбеты, замороженные чаи и премиксы для коктейлей. В перспективе планируется в три раза увеличить объём поставок продукции за рубеж и довести его до 60 тонн в месяц.

Предприятие производит мороженое с селеном, йодом и пробиотиками. Это отечественные разработки сибирских учёных из Бурятии. Ингредиенты поставляются из подмосковных хозяйств. Всего компания выпускает 67 вкусов мороженого.

Демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia – проект Минсельхоза России и Российского экспортного центра. На этих иностранных площадках российские производители представляют продукции под брендом Made in Russia. Такие павильоны действуют в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Турции, Саудовской Аравии и Египте.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#мороженое
#экспорт
#солнечногорск
#минсельхозпрод мо
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В Подмосковье установили минимальный размер зарплаты на 2024 год
17 октября 2023, 16:10

Фото: Istockphoto / PROMT8

В Московской области оформлено региональное соглашение, которое устанавливает размер минимальной зарплаты на следующий год. Он составит 21 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Соглашение достигнуто между правительством региона, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области. Напомню, что минимальная зарплата сейчас составляет 19 тыс рублей», – приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.
В ведомстве напомнили, что установленная минимальная заработная плата обязательна для всех организаций в регионе.
 
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#минсоцразвития мо
#зарплата
#работа
#московская область
#подмосковье
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Иностранцы смогут открывать российские счета в 25 странах мира
Иностранцы смогут открывать российские счета в Турции, ОАЭ и еще 23 странах
17 октября 2023, 15:05

Фото: iStock/alexialex

Российское правительство утвердило список из 25 стран, в которых иностранные граждане смогут открывать счета в кредитных организациях РФ, сообщает «РБК», со ссылкой на официальный документ, который оказался в распоряжении издания.
В список вошли: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Отмечается, что, помимо открытия счета, власти вышеперечисленных стран также смогут проводить идентификацию клиентов для осуществления дальнейших операций на российском финансовом рынке.

Ранее стало известно, что проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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#счёт
#финансы
#рынок
#банк
#россия
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В Дубне подписали соглашение о торговом сотрудничестве с Ираном
17 октября 2023, 13:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Между ОЭЗ «Дубна» и Организацей Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели» был подписан Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Документ подписали  исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков и глава Организации Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели» Акбар Ниази.

Сотрудничество будет происходить в вопросах взаимодействия резидентов, развития партнерских отношений и создания совместных предприятий ОЭЗ на инвестиционных площадках стран. Для России и Ирана перспективно развитие и реализация проектов высокотехнологичного бизнеса на партнерских территориях.

Кроме этого, для иранской делегации была экскурсию по ОЭЗ «Дубна». Гости посетили завод ведущего разработчика и производителя электротехнического оборудования для энергетической отрасли России Корпорации Encore. 

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#дубна
#оэз
#завод
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#оэз дубна
#развитие
#иран
#подмосковье
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В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
Полковник Макгрегор призвал Байдена сократить траты на нужды Украины
17 октября 2023, 13:06

Фото: iStock/ValleraTo

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики. Об этом Макгрегор написал в социальной сети X.
По словам Макгрегора, на данный момент экономика США сильно ослабла. Для исправления ситуации бывший советник Пентагона предложил уменьшить количество военной помощи Киеву и прекратить конфликт с Россией.

Ранее сообщалось о том, что госдолг США обновил исторический максимум. За день показатель вырос на 275 млрд долларов и достиг 33,442 трлн долларов, что на 3% больше всей задолженности России. Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин заявил, что дефолт США не грозит, хотя бы потому что страна уже его объявила.

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#сша
#экономика
#конфликт
#дрон
#украина
#крым
#рф
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Минтруд сообщил, сколько россиян заняты в теневом секторе
Более 650 тысяч россиян состоят в неформальных трудовых отношениях
17 октября 2023, 13:02

Фото: istockphoto/Jirapong Manustrong

В теневом секторе экономики России в прошлом году были заняты 663 тысячи россиян. Это 0,8% от всего трудоспособного населения.
Об этом, ссылаясь на доклад Минтруда, пишут «Известия». В списке отраслей, где существует наиболее высока доля неформальных трудовых отношений, оказались торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, а также строительство, транспортная сфера и сельское хозяйство.

В министерстве планируют стимулировать компании для выхода из серой зоны и легализации трудовых отношений. Для этого предлагается законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости и создать общедоступный черный список работодателей.
 
Замглавы Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Папченкова рассказала, что платформенная занятость – это такие разовые работы и услуги. Исполнители зачастую имеют статус самозанятых. Также на рынке процветает практика серого аутстаффинга - наём через посредников. Таким образом фирмы обходят трудовое законодательство и экономят.
 
Но эксперты отмечают, что неформальную занятость выявить достаточно сложно, и найденные Минтруда 700 тысяч человек представляют собой большие цифры.

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#экономика
#работа
#сотрудники
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