Силуанов: Расходы бюджета России в 2024 году превысят запланированные показатели

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что расходы российского бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели.
Рассуждая о политике расходов, Силуанов заявил, что в 2024 ожидается повышение такого показателя. Ожидается, что в будущем году расходы бюджета превысят плановые значения. Министр пояснил, что превышение расходов связано с увеличением доходов в предыдущих периодах. Он также указал на улучшение в макроэкономических показателях и выразил уверенность в том, что ситуация будет улучшаться.
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