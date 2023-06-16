Силуанов рассказал о нынешнем развитии российской экономики

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«Мы не потеряли во внешней торговле и нашли новые рынки. Немного сократили импорт, но сейчас уже восстанавливаем его. Перенастраиваем экономику для того, чтобы те товары, продукты и услуги, которые раньше закупали на Западе, теперь либо производить самим и вкладывать в это деньги, либо приобретать у дружественных нам стран», — пояснил в беседе с RT Силуанов.
Силуанов подчеркнул, что самый сложный для экономики 2022 год, когда произошло большое число резких трансформаций, России удалось достойно пройти.
Ранее Антон Силуанов призвал госбанки к закупке российских облигаций федерального займа. Об этом он заявил в ходе своего выступления на полях ПМЭФ. По его оценке, последние аукционы продемонстрировали низкую активность организаций в сфере кредитования. Он пояснил, что российские банки просят увеличить ставки, однако, они уже составляют 10,5%, и если их увеличить, кредиты станут ещё дороже.