Силуанов: Россия готова платить иностранным инвесторам без ограничений

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Российские власти приняли решение о выплате иностранцам дивидендов без ограничений, если они будут инвестировать средства в экономику РФ. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главы Минфина РФ Антона Силуанова.
«Мы приветствуем иностранные инвестиции, работаем над повышением привлекательности нашего рынка. Для этого в августе текущего года принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги в российскую экономику в настоящее время», — цитирует агентство слова Силуанова.
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