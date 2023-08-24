Силуанов: Россия готова платить иностранным инвесторам без ограничений

Одна из главных проблем на рынке труда Подмосковья – неформальная занятость. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская на заседании штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения. Оно прошло в региональном Минсоцразвития.