Силуанов: Система налогообложения в России может измениться

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В следующем бюджетном цикле возможно изменение базовых налоговых ставок. Это коснется также ставки налога на доходы физических лиц.
Министр также указал, что любые возможные изменения в налоговой политике будут обязательно обсуждаться с представителями общества и бизнеса, чтобы принятое решение было максимально взвешенным и обоснованным. Министр уточнил, что в текущем бюджетном цикле ставки налогов меняться не будут. Российский бюджет в любом случае останется социально ориентированным, заключил Силуанов.
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