Силуанов: страны БРИКС стали основными экономическими партнерами России

Фото: iStock/bennymarty
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что РФ в рамках БРИКС успешно решает задачи, в том числе по товарообмену и расчетам, которые на данный момент проблематично решать с западными странами. Об этом Силуанов сообщил в интервью телеканалу CGTN.
По словам Силуанова, страны БРИКС — основные экономические партнеры России. Министр финансов РФ подчеркнул, что БРИКС — это сообщество дружественных государств, которое направлено на улучшение состояния своих граждан и на увеличение развития экономического потенциала.
Ранее Силуанов заявил, что рост ВВП в 2023 году может превысить 2,5%. Он также подчеркнул, что в итоге РФ отыграет произошедшее в 2022 году падение.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы российского бюджета оказались выше, чем прогнозировалось ранее. По его словам, никаких трудностей с наполнением казны государства не возникло.
Читайте также:
Силуанов: экономика РФ может вырасти на 2,5% в 2023 году
Минфин: правительство создает иностранным компаниям нужные условия для работы
Украинский эксперт Прокип: рост цен на энергетику в Европе грозит снижением импорта
Ранее Силуанов заявил, что рост ВВП в 2023 году может превысить 2,5%. Он также подчеркнул, что в итоге РФ отыграет произошедшее в 2022 году падение.
Читайте также:
Силуанов: экономика РФ может вырасти на 2,5% в 2023 году
Минфин: правительство создает иностранным компаниям нужные условия для работы
Украинский эксперт Прокип: рост цен на энергетику в Европе грозит снижением импорта
Екатерина Коршунова