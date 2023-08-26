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Силуанов: страны БРИКС стали основными экономическими партнерами России

26 августа 2023, 18:34

Фото: iStock/bennymarty

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что РФ в рамках БРИКС успешно решает задачи, в том числе по товарообмену и расчетам, которые на данный момент проблематично решать с западными странами. Об этом Силуанов сообщил в интервью телеканалу CGTN.
По словам Силуанова, страны БРИКС — основные экономические партнеры России. Министр финансов РФ подчеркнул, что БРИКС — это сообщество дружественных государств, которое направлено на улучшение состояния своих граждан и на увеличение развития экономического потенциала.

Ранее Силуанов заявил, что рост ВВП в 2023 году может превысить 2,5%. Он также подчеркнул, что в итоге РФ отыграет произошедшее в 2022 году падение.


Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы российского бюджета оказались выше, чем прогнозировалось ранее. По его словам, никаких трудностей с наполнением казны государства не возникло.

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Китай запретил ввоз птицы с четырех российских птицефабрик
«Ведомости»: Китай с 24 августа запретил ввоз птицы с 4 российских птицефабрик
28 августа 2023, 04:43

Фото: iStock/PicturePartners

С начала 24 августа Китай прекратил импорт птичьего мяса от четырех российских производителей: Невинномысской и Благодарненской птицефабрик, а также Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева и «Птицефабрики Тимашевская», сообщают «Ведомости», ссылаясь на одного из экспортеров.
Представитель Россельхознадзора подтвердил эту информацию и сообщил, что власти пытаются уточнить у китайской стороны основания для введения таких ограничений. На момент информации ответ не был получен.

Он также добавил, что в регионах, где расположены указанные предприятия (Ставропольский и Краснодарский края, Самарская область), отсутствуют случаи птичьего гриппа.

Еще один высокопоставленный менеджер в сфере птицеводства отметил, что причинами для остановки экспорта могут быть наличие в птице запрещенных концентраций вредных веществ, таких как антибиотики, или нарушения в маркировке товара. Поскольку причина действий Китая пока не ясна, сложно предсказать, когда возобновится доступ китайского рынка для этих российских предприятий.

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#антибиотики
#рф
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WirtschaftsWoche: Индийская рупия может заменить американский доллар
28 августа 2023, 00:54

Фото: iStock/cheekudigital

Немецкий экономист Герберт Дитер считает, что индийская рупия в будущем может составить доллару серьезную конкуренцию. Об этом пишет WirtschaftsWoche.
По словам специалиста, антироссийские санкции США, так же как и санкционная политика против Ирана, навредили самим Соединенным Штатам, так как на этом фоне в мире все чаще стали отказываться от доллара. При этом достойной альтернативой на рынке стала рупия.

«В долгосрочной перспективе в глобальной валютной конкуренции может доминировать валюта, о которой еще никто не думал, — индийская рупия», — цитирует издание слова Дитера.

Экономист отметил, что у Индии достаточно высокий темп экономического роста, поэтому у рупии есть шанс стать ведущей валютой.

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#валюта
#политика
#экономика
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Nikkei Asia: крупнейшие производители вооружения перемещают мощности в Японию
27 августа 2023, 19:42

Фото: iStock/blew_i

Крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых американские и европейские компании, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов. Об этом сообщает Nikkei Asia.
«Токио готовится резко увеличить расходы на оборону перед лицом ухудшающейся ситуации с безопасностью в Восточной Азии», — сообщает издание.

Сообщается, что в список этих компаний входят: британская компания BAE Systems и американская компания Lockheed Martin. Такой шаг со стороны мировых производителей вооружения может нанести сильный удар по местным производителям.

Ранее глава партии Комэйто Нацуо Ямагути отложил свой визит в Китай, по причине того, что китайская сторона дала понять, что сейчас неподходящее для этого время.

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#вооружения
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#япония
#вооружение
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В США рассказали о жесткой зависимости мира от Путина
Bloomberg: США не смогут в ближайшее время отказаться от российского урана
27 августа 2023, 16:14

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Страны Запада, и в особенности США, находятся в зависимости от российского урана. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, западные государства избегают вводить санкции против «Росатома», так как это грозит большим ущербом для их собственной экономики. 

Пранай Вадди, советник Белого дома по вопросам атомной энергетики из Совета национальной безопасности заявил, что весь мир несет издержки чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива.

Напомним, ранее выяснилось, что США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от РФ в области ядерного топлива. Для решения этой проблемы планируется увеличение производства обогащенного урана и расширение мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико. 

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#сша
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#компании
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#рф
#ядерное
#топливо
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Дешёвые удобрения из России создали угрозу для промышленности ЕС
27 августа 2023, 11:26

Фото: istockphoto/Srinuan Hirunwat

Энергокризис в Европе приостановил деятельность многих предприятий, которые занимались производством минеральных удобрений.
Из-за скачка цен на газ отрасль находится на грани коллапса, пишет агентство «Прайм». Начиная с 2021 года, некоторые крупные компании, в их числе норвежская Yara International и британская CF Industries, ограничили выпуск продукции и закрыли часть заводов.
В 2023 году ситуация обострилась. По оценкам Fertilizers Europe, газ поглощает до 80% трат отрасли.

Предприятиям в Германии, Польше, Франции и других странах пришлось остановить работу или сократить объёмы производства.
В это время экспорт российских удобрений в ЕС увеличился в 5 раз. Дешёвые отечественные товары начали вытеснять европейских конкурентов.

Власти Германии признают, что цены на продукцию отечественных предприятий подскочили на 150%, а затраты — на 40%. Европа не может полностью отказаться от российских поставок. Причина кроется в дефиците мощностей. Отрасли требуется немедленная господдержка, чтобы не допустить производственного коллапса.

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#кризис
#удобрения
#предприятия
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Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах
Bloomberg: Шольц признал наличие проблем в немецкой экономике
27 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/photosvit

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что экономика Германии переживает не лучшие времена, в особенности из-за своей зависимости от экспорта. Об этом сообщает Bloomberg.
По мнению канцлера ФРГ, государственный долг увеличивать не стоит, даже несмотря на текущее положение дел.

«Не уверен, действительно ли в ЕС хотят этого», — заявил Шольц. 

Шольц подчеркнул, что Германия и так увеличила государственный долг на сотни миллиардов евро за последние годы.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем телеграм-канале записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от доллара.

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#евро
#призыв
#германия
#фрг
#ес
#лдпр
#шольц
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Более половины жителей России стали больше экономить
27 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/alexialex

Аналитики финансовой онлайн-платформы выяснили, что более половины россиян начали экономить на крупных покупках, развлечениях и путешествиях.
РИА Новости пишет, что более половины россиян (57,7%) за последний год начали больше экономить. Это не коснулось образования-на нём экономят реже, чем на продуктах и лечении.

32,7% опрошенных уверены, что стали экономить. Никак не ограничивают себя в тратах примерно 10% респондентов.

Ранее сообщалось, что в Хакасии учителя массово уволились из-за зарплат.

Учителя и воспитатели начали массово увольняются из-за резкого урезания зарплат. При этом администрация губернатора обещала поднять уровень заработных плат до среднего по стране.

Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказывает, что мае уволились учителя математики, истории, обществознания и начальных классов. Это случилось после того, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20%, учительский доход урезали на 10%.

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#деньги
#зарплата
#зарплаты
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В Казахстане увеличилось число компаний с российским капиталом
27 августа 2023, 09:57

Фото: iStock/freedarst

Торговый представитель РФ в Казахстане Антон Логинов заявил, что число компаний в Казахстане с российским капиталом увеличилось за год на 70%.
На 1 августа 2023 года в Казахстане зарегистрировано более 41 тысячи зарубежных организаций. Это на 38% больше, чем в 2022 году.
 
«Среди них 18 тысяч имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента», —приводит комментарий Логинова РИА Новости.
По словам торгового представителя РФ, для россиян не составляет большого труда открытие бизнеса в Казахстане с учетом высокого уровня цифровизации сектора госуслуг. Средние сроки, которые требуются на прохождение всех этапов получения БИН (бизнес-идентификационный номер) для компаний-нерезидентов, равняется 5-7 рабочим дням.

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#казахстан
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#россия
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Россия поставила в Индию впервые за 4 года партию урановой руды
27 августа 2023, 09:16

Фото: iStock/NatanaelGinting

Индия закупила у РФ урановую руду впервые с 2019 года.
Нью-Дели в июне приобрёл впервые за 4 года партию урановой руды, стоимостью $13,5 млн. Об этом говорят данные Министерства торговли и промышленности Индии, пишет РИА Новости.
 
В рамках сделки РФ экспортировала в республику 118 тонн ресурсов. Аналогичная поставка осуществлялась в последний раз в 2019 году. Тогда за весь год Россия снабдила Нью-Дели 1,77 тыс. тонн урана, заработав $101, 6 млн.

Ранее сообщалось, что Индия начала экспортировать джин в Россию. При этом страна продолжает импортировать водку из РФ, спрос на которую в первом полугодии вырос в 3,6 раза. Отмечается, что в январе-июне поставки водки из РФ в Индию составили 750 тыс. дал, что говорится об их увеличении относительно 2022 года в 3,6 раза. Индия в свою очередь за май-июнь 2023 года экспортировала в РФ 130 тыс. дал джина, при этом в 2022 году поставки этой продукции отсутствовали.

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#россия
#индия
#экономика
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