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Силуанов заявил о стабилизации курса рубля

Силуанов: курс рубля стабилизировался из-за введённых валютных мер
04 ноября 2023, 13:13
Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Курс российского рубля стабилизировался и в ближайшее время будет придерживаться текущего уровня. Об этом на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в ходе выставки-форума «Россия» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что добиться такого результата удалось за счёт принятия мер по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортёрами.

По его словам, ужесточение контроля сыграло огромную роль в стабилизации курса рубля. По прогнозам Минфина, в ближайшее время курс будет сохраняться в намеченных сейчас параметрах.


Отмечается, что на 4 ноября курс доллара, согласно данным Центробанка, составляет 93,03 рубля, а евро – 99,01 рубля.

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Набиуллина рассказала о выплатах пенсий и зарплат в цифровых рублях
Набиуллина: выплаты пенсий и зарплат в цифровых рублях – добровольны
04 ноября 2023, 13:25

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях будет добровольной. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что граждане России смогут самостоятельно выбрать, в каком формате они предпочтут получать те или иные государственные выплаты. 

В качестве подтверждения своих слов Набиуллина напомнила, что россияне ранее также могли самостоятельно выбрать, как получать пенсию, когда речь зашла о банковской карте «Мир». Тогда граждане могли согласиться на получение выплат на счёт добровольно. Те, кто не желал пользоваться банковской картой, продолжили забирать пенсионные выплаты в отделениях почты.  

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#банк россии
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Набиуллина заявила, что банковская система России абсолютно здорова
Набиуллина: банковская система РФ абсолютно здорова и помогает экономике
04 ноября 2023, 12:22

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российскую банковскую систему можно оценить как абсолютно здоровую, способную помогать экономике. Об этом на Международной выставке-форуме «Россия» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что серьёзный упадок банковской системы наблюдался в 1990-е, когда в отрасль пришло большое количество некомпетентных людей, часто «без совести». 

По словам Набиуллиной, такие представители банковской системы собирали деньги у граждан и благополучно выводили из на личные зарубежные счета. Поэтому стояла задача полностью избавиться от такого беспредела, поскольку «банковская система – это кровеносная система экономики», подчеркнула глава Центробанка. 

Согласно данным Банка России, которые озвучила Набиуллина, за период с 2013 года было выведено с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка. 

Специалист отметила, что 15 банков смогли успешно пройти финансовое оздоровление, поэтому теперь Центробанк не выделяет им деньги, а уже сама банковская система помогает экономике. 

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#россия
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#экономика
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Экс-министр экономики РФ Нечаев: Кризис в КНР болезненно скажется на России
03 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что, если в Китае произойдёт экономический кризис, он окажет самое негативное влияние на Россию.
«Если в Китае развернётся масштабный кризис и его экономический рост замедлится не с 5% до 4,8% по итогу этого года, а более серьезно, то для РФ это будет очень болезненно. Тогда КНР сократит закупки товаров из нашей страны, и это больно ударит по российскому бюджету и нашим производителям сырья», — пояснил в колонке NEWS.ru Нечаев.

Вместе с тем, согласно данным пограничных служб Федеральной службы безопасности (ФСБ), с января по сентябрь текущего года наибольшее количество туристических поездок в Россию было совершено гражданами Китая.

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#кризис
#экономика
#политика
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Путин спрогнозировал рост российского ВВП
Путин: рост ВВП России в этом году будет 2,8%, а может быть и 3%
03 ноября 2023, 15:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что рост российского ВВП в этом году будет 2,8%, а может быть и 3%. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам главы российского государства, в Европе ВВП будет иметь отрицательные значения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. Он отметил, что повышение на 2,8% за прошедшие девять месяцев – это предварительная оценка Минэкономразвития. По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.

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#экономика
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Экономист Зубец объяснил, как Советский Союз поможет нарастить ВВП России
03 ноября 2023, 14:05

Фото: IStock/oxinoxi

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика развивается стабильно и предсказуемо. За девять месяцев этого года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил президент на совещании по экономике. В том числе в августе и сентябре этот показатель прибавил по 5%.
Однако уже в следующем, 2024 году, многие эксперты ожидают замедление темпов роста.  Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в эфире «Радио 1», что избежать этого поможет опыт Советского Союза.
«В Советском Союзе в 30-е годы прошлого столетия стало понятно, что нужна промышленность, нужна новая экономика, новые люди. Советская власть поставила задачу закупить заводы или разработать их внутри страны. Так и здесь. Нам просто нужна цель, под которую потом набираются люди, ставятся задачи. Для того, чтобы мы выросли как Советский Союз в 30-е годы, нам тоже нужна идеология будущего и усиленные инвестиции в эту картину, а у нас пока с этим проблемы», — отметил экономист.
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#экономика
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Песков: Россия адаптировалась к санкциям Запада
03 ноября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Антироссийские экономические санкции, вводимые странами Запада, безусловно, создают трудности, но Россия научилась их преодолевать. В целом можно отметить, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению.
Об этом заявил на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощь в преодолении последствий введения антироссийских санкций оказывает параллельный импорт, отметил представитель Кремля. Также нельзя не отметить успехи многих российских компаний и предприятий в сфере импортозамещения. Ограничения поставок  из-за рубежа дали толчок в развитии многих отечественных производств, подчеркнул Песков.

Несмотря на все новые пакеты санкций, вводимых против России, экономика страны не рухнула, как ожидали западные страны. Россия научилась выживать, существовать и развиваться даже в условиях непрекращающегося внешнего давления, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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#санкции
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Минфин рассказал о размерах Фонда национального благосостояния
Фонд национального благосостояния в октябре уменьшился на 107 млрд рублей
03 ноября 2023, 12:49

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Министерство финансов РФ сообщило о текущем положении в Фонде национального благосостояния (ФНБ) России. В октябре объем средств в ФНБ составляет 13 триллионов 541,2 миллиарда рублей.
На 1 октября 2023 года ФНБ был равен13 триллионам 648,3 миллиарда рублей (эквивалент $140,106 млрд), что составило 9,1% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он сократился на 107 миллиардов рублей. По оценкам Минфина, объем ликвидных активов фонда на 1  ноября составил 6,983 миллиарда рублей (эквивалент $74,411 млрд), что соответствует 4,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.

Объем денежных средств в евро на счетах ФНБ в октябре сократился с 4,071 миллиарда до 3,667 миллиарда. Кроме того, на счетах фонда размещено 279,774 миллиарда китайских юаней, 508,265 тонны золота в обезличенной форме и 261,8 миллиона рублей.

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#ввп
#фонд
#минфин
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Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства
Социологи РАН выявили группы «профессионалов» с сохраняющимся желанием переехать
03 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В РФ стало меньше работников с высшим образованием, которые хотят переехать, — с 2017 года их доля сократилась вдвое — с 36% до 17%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на монографию «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН.
Сообщается, что падение интереса к смене места жительства может быть связано с удовлетворенностью страной и городом проживания. Шесть лет назад ими были довольны 37 процентов опрошенных, а в этом году — 56 процентов. 

Наиболее мобильной категорией граждан как в 2017 году, так и в 2023 году остаются граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, а также жители сельской местности. По информации исследователей, первая группа респондентов заявляла о переезде за рубеж, а вторая — в пределах нашей страны.

Уточняется, что опрос был проведен в октябре 2017 года и в июне 2023 года. Количество опрошенных в 2017 году составило четыре тысячи человек, в этом году — две тысячи человек.

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В ФТС рассказали о динамике вывоза золота за рубеж
ФТС: Объемы вывоза физлицами слитков золота из России кратно увеличились
03 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto/bodnarchuk

Специалисты Федеральной таможенной службы (ФТС) России зафиксировали в 2023 году кратное увеличение объемов вывоза физическими лицами за пределы страны золота в слитках. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ФТС отметили, что золото является стратегически важным товаром, а потому таможенники всегда уделяют повышенное внимание за его перемещением. Ранее ведомство  предлагало ввести определенные ограничительные меры в области экспорта золота физическими лицами, включая использование специальной электронной маркировки.

Работники ФТС привели в пример факт вывоза гражданином слитков золота, общий вес которого превышал 200 килограммов. При этом он не смог подтвердить происхождение слитков и денежных средств, на которые они были приобретены, а также внятно сформулировать цель вывоза такого большого количества золота.

Подобные случаи ставят под большое сомнение заявленную физическим лицом цель вывоза золота за границу, подчеркнули в ведомстве.

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