Силуанов заявил о стабилизации курса рубля

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов
Курс российского рубля стабилизировался и в ближайшее время будет придерживаться текущего уровня. Об этом на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в ходе выставки-форума «Россия» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что добиться такого результата удалось за счёт принятия мер по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортёрами.
По его словам, ужесточение контроля сыграло огромную роль в стабилизации курса рубля. По прогнозам Минфина, в ближайшее время курс будет сохраняться в намеченных сейчас параметрах.
Отмечается, что на 4 ноября курс доллара, согласно данным Центробанка, составляет 93,03 рубля, а евро – 99,01 рубля.
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По его словам, ужесточение контроля сыграло огромную роль в стабилизации курса рубля. По прогнозам Минфина, в ближайшее время курс будет сохраняться в намеченных сейчас параметрах.
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Анастасия Чинкова