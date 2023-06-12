СМИ: Евросоюз может задействовать украинские газохранилища

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Даже в период боевых действий использование ПХГ на Украине считает безопасным, поскольку находятся они на достаточно большом расстоянии от линии боевого соприкосновения.
«Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную стыковку с газовыми рынками ЕС», — заявил изданию представитель немецкой энергетической компании.
Ранее сообщалось, что Газпром возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после завершения планового техобслуживания на газопроводе, которое проходит каждый год. Плановые профилактические работы на газопроводе были запланированы с 5 по 12 июня.