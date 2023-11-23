СМИ: Премьер-министр Украины Шмыгаль хочет выстроить военную экономику

Фото: istock / Andrii Atanov
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль желает перестроить экономику Украины по образцу Израиля из-за непостоянства поддержки Запада. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
«План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, — по модели Израиля», — пишет журналист FT.Помимо этого, в Киеве опасаются, что об украинском конфликте могут забыть, из-за чего поставки вооружения Западом станут медленнее. Отмечается, что на Украине также опасаются переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.
Читайте также:
Россиянам назвали самый прибыльный способ вложения денег
Стали известны потери украинского бизнеса из-за блокировки границы
Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции
Алина Юрчак