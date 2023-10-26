СМИ: в ЕС обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования

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Ряд государств Евросоюза обнаружил до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования блока. Об этом сообщает Financial Times.
По данным газеты, шестнадцать миллиардов нераспределенного финансирования обнаружила Дания и другие страны. При этом Брюссель ранее делал запрос на выделение дополнительных ста миллиардов евро на следующие 4 года.
По мнению одного из дипломатических источников, Европейская комиссия «не проделала должным образом свою домашнюю работу» перед тем, как просить новые денежные средства. Сообщается, что многие государства отклонили запросы ЕК о выделении дополнительного финансирования.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена профинансировать укрепление аудиторской системы в Сербии на этапе подготовки страны к вступлению в Евросоюз из-за высокой сменяемости кадров, которые контролируют помощь ЕС.
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По мнению одного из дипломатических источников, Европейская комиссия «не проделала должным образом свою домашнюю работу» перед тем, как просить новые денежные средства. Сообщается, что многие государства отклонили запросы ЕК о выделении дополнительного финансирования.
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Екатерина Коршунова