Собянин: Россия выиграла санкционную войну

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«Мы победили санкционную войну, которую нам объявили, и мы выходим на темпы роста примерно такие же, как европейские страны, которые с нами борются», - прокомментировал ситуацию Собянин.
Напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что планы Запада по обвалу российской экономики провалились. «Петербургский международный экономический форум продемонстрировал, что планы Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию, «разорвать нашу экономику в клочья» провалились», - отметил Володин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин, на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что антироссийские санкции нисколько не мешают развитию России. «Те, кто пытается искусственно ограничить что-то, сами страдают в первую очередь от этого. Санкции не мешают нашему развитию», - справедливо отметил глава РФ.