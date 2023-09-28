Собянин заявил об экономической войне с странами Востока

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что восточные рынки, на которые российские производители стараются переориентироваться, оказались еще более жесткими, чем европейские. С таким заявлением московский глава выступил на Международном финансовом форуме, его слова передает «МК».
«Никто нам не хочет дарить технологии. Более того, открыто говорят: хотите получить технологии - покупайте продукт целиком», — посетовал Собянин .По словам мэра восточные производители не хотя отдавать россиянам по адекватным ценам продукцию, а только по удвоенным. Он заявил, что с Россией уже ведется экономическая война и эффективного развития на Востоке Россия не получит.
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