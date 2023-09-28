Собянин заявил об экономической войне с странами Востока

Качество выдач в ипотеке ухудшается быстрее, чем в сегменте необеспеченных кредитов. Так, во втором квартале больше 70% ипотеки было выдано заёмщикам, которые тратят на кредиты больше половины дохода. Как рассказал «Радио 1» российский политический деятель, учёный-экономист, депутат Госдумы с первого по пятый созыв, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев, это показатель того, что в России уже сформировался кредитный пузырь.