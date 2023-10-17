Солнечногорское мороженое будут поставлять в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Компания из Солнечногорска «АйсКро» планируют экспортировать продукцию в Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Она представит свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia в этих странах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.