Солнечногорское мороженое будут поставлять в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ

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Компания из Солнечногорска «АйсКро» планируют экспортировать продукцию в Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Она представит свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia в этих странах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Первую партию из 20 тонн мороженого отправят уже до конца этого года в Дубай, Эр-Рияд, Ханой и Шанхай. Всего предприятие будет проставлять 45 наименований продукции: три линейки мороженого, сорбеты, замороженные чаи и премиксы для коктейлей. В перспективе планируется в три раза увеличить объём поставок продукции за рубеж и довести его до 60 тонн в месяц.
Предприятие производит мороженое с селеном, йодом и пробиотиками. Это отечественные разработки сибирских учёных из Бурятии. Ингредиенты поставляются из подмосковных хозяйств. Всего компания выпускает 67 вкусов мороженого.
Демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia – проект Минсельхоза России и Российского экспортного центра. На этих иностранных площадках российские производители представляют продукции под брендом Made in Russia. Такие павильоны действуют в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Турции, Саудовской Аравии и Египте.
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Предприятие производит мороженое с селеном, йодом и пробиотиками. Это отечественные разработки сибирских учёных из Бурятии. Ингредиенты поставляются из подмосковных хозяйств. Всего компания выпускает 67 вкусов мороженого.
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Лора Луганская