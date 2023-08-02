Сопровождаемые Мининвестом проекты принесут Подмосковью 3 трлн рублей и 260 тыс рабочих мест

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Проекты, которые сопровождает подмосковный Мининвест, принесут региону около 3 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом число проектов, сопровождаемых специалистами Мининвеста, на 10-12% превышает аналогичный показатель досанкционного периода.
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Лора Луганская