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Сотрудничество России и Африки обсудили на панельной дискуссии в Сочи

29 ноября 2023, 17:38
Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области

Панельная дискуссия «Россия-Африка: наука и образование в целях развития» состоялась во второй день работы III Конгресса молодых ученых. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
В рамках форума участниками были подняты вопросы о научно-образовательном сотрудничестве России и Африки. На дискуссии обсудили школьное и высшее образование, различные инструменты международного сотрудничества,а также смогли подготовить конкретные примеры взаимодействия в области технических, сельскохозяйственных и геологоразведочных наук стран.

«Тема сотрудничества с Российской Федерацией для нас чрезвычайно важна. Мы воспринимает Россию как успешное государство и наследницу Советского Союза. Многие на африканском континенте ожидают от Российской Федерации продолжения тех начинаний, которые были заложены Советским Союзом в части помощи африканскому континенту в области образования и, в частности, в развитии кадров. Это критически важные задачи, и мы с нетерпением ждем продолжения этого исторического сотрудничества», — отметил на ВСК экс-президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки.


Кроме этого, ​он также добавил, что приоритетным направлениями ​сотрудничества являются привлечение иностранных школьников к участию в российских олимпиадах, победители которых смогут рассчитывать на льготы при поступлении в российские ВУЗы и целевая подготовка иностранных кадров в России, а также расширение международной академической активности.

Стоит отметить, что конгресс проходит с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус».

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В Подмосковье стартовало строительство производства алюминиевой проволоки
29 ноября 2023, 17:23

Фото: Мининвест МО

Производитель проволоки из алюминия начал строительство нового производственного корпуса в городском округе Протвино, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Опытный завод «Авиаль» наладит на предприятии изготовление полуфабрикатов для сварки, авиационных заклёпок и проволоки для изготовления шипов зимней резины.
«Предприятие выпускает 20 тонн сварочных материалов в месяц, а после ввода новой производственной площадки увеличит мощности в пять раз. В рамках инвестпроекта будет запущено два производственных корпуса. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию первый планируется в IV квартале следующего года. Объём инвестиций превысит 200 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новом предприятии, по её словам, будет создано не менее 50 рабочих мест. 

Продукция компании «Авиаль» применяется везде, где нужна сварка алюминиевых конструкций – от авиации и судостроения до изготовления шипов для зимних колёс. Расширение производства позволит заводу занять нишу, в которой ещё недавно монополистами были производители проволоки из Германии, Финляндии и Франции.

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#завод
#строительство
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Обойная фабрика из Балашихи запустила сервис примерки с использованием QR-кодов
29 ноября 2023, 16:27

Фото: Мининвест МО

Производитель виниловых обоев «Палитра» из Балашихи запустил новый сервис для дилеров, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Это генерация QR-кодов для бесплатной примерки обоев в интерьере.
«Сервис позволит создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров, которые будут размещать рядом с ценой. Это удобно для тех, кто выбирает обои: продавцов-консультантов обойных магазинов, покупателей и закупщиков оптовых фирм», – говорится в сообщении.
«Палитра» – одно из крупнейших производств виниловых обоев в России.  В ассортименте фабрики - более 2,5 тыс наименований обоев и семь инновационных продуктов. 
 
Как рассказали в министерстве, на предприятии есть собственная лаборатория, где проводят испытания по стандартам ГОСТ.
 
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#мининвест мо
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье на земле за 1 рубль построят производство гвоздей и полимерной сетки
29 ноября 2023, 14:21

Фото: Мининвест МО

В Павлово-Посадском городском округе появится производственный комплекс по изготовлению полимерной сетки и гвоздей. Соглашение подписано с компанией «Артгеваль» в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
«Объём инвестиций в проект оценивается в 25 млн рублей. Новое производство начнёт работу в III квартале 2026 года. Арендная плата в течение трёх лет будет составлять для компании всего рубль в год, а после успешного запуска предприятия она сможет выкупить землю под уже работающим производством всего за 15% от ее кадастровой стоимости», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Компания «Артгеваль» работает на рынке более четырёх лет. В рамках инвестпроекта на предприятии будут выпускать оцинкованную сетку рабицу, профилированные листы для крыш и заборов, строительные гвозди. Также на станках с числовым программным управлением начнут изготавливать металлические изделия различной конфигурации.
«Уже сейчас компания изготавливает всю продукцию из отечественных металлов и полимеров. Производственный комплекс, который «Артгеваль» построит на участке площадью 0,8 га, позволит увеличить объемы и нарастить мощность производства импортозамещающей продукции», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Планируется, что на новом предприятии появятся 30 рабочих мест.

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#строительство
#земля за 1 рубль
#импортозамещение
#экономика
#подмосковье
#московская область
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В Крыму оценили ущерб, нанесённый инфраструктуре полуострова стихией
Константинов: сумма ущерба крымской инфраструктуре составила 1,3 млрд рублей
29 ноября 2023, 13:33

Фото: istockphoto/LexisJan

Ущерб от стихийного бедствия в Крыму уже превышает 1,3 млрд рублей.
Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

«В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 349 027 825 рублей», —заявил он во время заседания регионального органа законодательной власти.
При этом данные неокончательные. Подсчёт ущерба продолжается. Средиземноморский циклон принес в Крым шторм ливнями и ветром до 40 м/с. Многие села на полуострове оказались обесточены, ветер повалил деревья, повредил газопроводы, а морские волны залили прибрежные районы Евпатории. 

В Севастополе и некоторых муниципалитетах республики был введён режим ЧС. По словам главы региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений.

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#ущерб
#новости
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«Отсутствие воспитания»: Экономист Ракша объяснил недоверие молодёжи к вкладам в банках
Экономист Ракша объяснил, почему молодёжь в РФ не доверяет банковским вкладам
29 ноября 2023, 11:47

Фото: iStock/Deagreez

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, из результатов которого стало ясно, что большая часть российской молодёжи (58 процентов) не доверяют банковским вкладам и не считают, что таким образом можно накопить ощутимую сумму денег.
При этом, старшее поколение откладывает деньги в банках в разы чаще. Около 62 процентов людей в возрасте убеждены, что копить деньги и хранить их на сберегательных счетах просто необходимо. Разобраться в причинах столь широкого разрыва в доверии к банкам в поколениях российского общества «Радио 1» помог экономист, автор Telegram-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша.

По мнению эксперта, проблема заключается вовсе не в нынешней банковской системе или экономической ситуации в стране. Молодое поколение (молодёжью в России считаются люди в возрасте до 35 лет) просто не приучено к правильному обращению с деньгами. Этими знаниями их не обеспечило то самое старшее поколение, родители. 

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«Я когда-то, когда вёл программу на радио и упёрся однажды в тему – «Считают ли родители возможным сообщать о своих финансовых проблемах детям», и подавляющее большинство сказало, что нет. При этом, та же самая когорта 35 бывает готова обсуждать ту же самую тему со своими родителями», - поделился Ракша.

Однако, как отметил экономист, когда нынешнее молодое поколение всё же вырастает, и встречается лицом к лицу с управлением собственными финансами, то оказывается совершенно к этому не готовым. Финансовая грамотность появляется у людей примерно к среднему возрасту, путём проб и ошибок. 

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«За финансовую грамотность отвечает Центральный банк, в котором создано специальное управление, и в министерстве финансов тоже есть специальная программа. Они устроили обучение финансовой грамотности в школе, только они не тому совершенно учат. Они учат тому, как инвестировать, тому, как играть на фондовом рынке, как не попасть в руки мошенников. А тому, как управлять семейными финансами не учит никто», - подчеркнул эксперт.

По словам Ракши, проблема недоверия российской молодёжи к банкам и их нежелание откладывать деньги кроется в банальном незнании того, как устроены финансы и как правильно ими распоряжаться.

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#деньги
#экономика
#финансы
#обучение
#молодёжь
#сбережения
#центро
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Новый сервис на подмосковном портале госуслуг будет проверять сведения о земельном участке
29 ноября 2023, 10:31

Фото: Минимущество МО

Услугу по предоставлению земельных участков без торгов оптимизировали на подмосковном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона. Это должно снизить число отказов в предоставлении услуги и помочь заявителям снять с участка ограничения.
«Новый сервис автоматически проверяет земельный участок на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения по таким показателям, как права третьих лиц, наличие защитных зон, береговые полосы и так далее. Человек, планирующий подать заявление, получит файл с подробным перечнем обременений и графическим изображением всех пересечений», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» доступна в разделе «Земля и стройка» – «Предоставление земельных участков». Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно начать заполнять электронную форму заявления и ввести кадастровый номер участка. Система сама подгрузит его основные характеристики и сформирует документ.
 
Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, планирующие получить землю без торгов. Эти участки могут быть использованы для строительства, ведения фермерского хозяйства, садоводства, реализации инвестпроектов и многого другого.
 
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#земля
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#московская область
#подмосковье
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Глава «Абрау-Дюрсо» назвал стоимость хорошего российского вина
Титов: Хорошее российское вино стоит 350-400 рублей за бутылку
29 ноября 2023, 09:28

Фото: iStock/joruba

Президент российской винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал о минимальной стоимости за бутылку российского вина, в интервью для «РИА Новости».
«Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше», - так Титов ответил на вопрос о минимальной стоимости хорошего российского вина.

Однако, он отметил, что на скидке бутылка хорошего игристого вина может стоить 350 рублей. 

Глава компании также рассказал, что спрос на российское вино растёт у наших китайских соседей. В следующем году планируется нарастить поставки в КНР сразу в 10 раз.

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#вино
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#продажа
#скидки
#цена
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Основатель СДЭК начал поиск покупателя на свою долю в компании
29 ноября 2023, 09:12

Фото: istockphoto/lchumpitaz

Основатель и гендиректор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт, эмигрировав в Израиль, ищет покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал».
Об этом пишут «Ведомости». Сообщается, что доля Гольдорта составляла 55,44%. Сам Гольдорт, не ответил прямо на вопрос о продаже собственной доли. 

Переговоры о покупке доли в первом полугодии нынешнего года вели Совкомбанк, Тинькофф Банк, АФК «Система», а также Qiwi. К сделке проявили интерес «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и конкурент компании «Деловые линии».

«Гольдорт лично рассылал письма с предложением о выкупе его доли контрагентам. Порой письма попадали к непрофильным сотрудникам, например из отдела маркетинга и продаж», —пишут «Ведомости».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в преддверии Нового года откроют более 20 предприятий общественного питания. Об этом рассказал  зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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#новости
#бизнес
#экономика
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На Украине раскрыли сумму рекордного госдолга
Минфин Украины: госдолг страны к концу октября составил 136,35 млрд долларов
28 ноября 2023, 19:48

Фото: iStock/RL Photography

Общий государственный долг Украины по показателям за конец октября достиг рекордной отметки в 136,35 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов страны.
Отмечается, что по сравнению с сентябрём, госдолг страны вырос на 2,72 миллиарда долларов. 

Чуть больше 68% общей суммы госдолга занимает государственная и гарантированная государством внешняя задолженность. 

Также в ведомстве уточнили, что общий государственный внутренний долг составил 43,57 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о федеральном бюджете страны с рекордным дефицитом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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