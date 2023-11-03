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Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства

Социологи РАН выявили группы «профессионалов» с сохраняющимся желанием переехать
03 ноября 2023, 11:29
Фото: iStock/BartekSzewczyk

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В РФ стало меньше работников с высшим образованием, которые хотят переехать, — с 2017 года их доля сократилась вдвое — с 36% до 17%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на монографию «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН.
Сообщается, что падение интереса к смене места жительства может быть связано с удовлетворенностью страной и городом проживания. Шесть лет назад ими были довольны 37 процентов опрошенных, а в этом году — 56 процентов.

Наиболее мобильной категорией граждан как в 2017 году, так и в 2023 году остаются граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, а также жители сельской местности. По информации исследователей, первая группа респондентов заявляла о переезде за рубеж, а вторая — в пределах нашей страны.


Уточняется, что опрос был проведен в октябре 2017 года и в июне 2023 года. Количество опрошенных в 2017 году составило четыре тысячи человек, в этом году — две тысячи человек.

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В ФТС рассказали о динамике вывоза золота за рубеж
ФТС: Объемы вывоза физлицами слитков золота из России кратно увеличились
03 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto/bodnarchuk

Специалисты Федеральной таможенной службы (ФТС) России зафиксировали в 2023 году кратное увеличение объемов вывоза физическими лицами за пределы страны золота в слитках. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ФТС отметили, что золото является стратегически важным товаром, а потому таможенники всегда уделяют повышенное внимание за его перемещением. Ранее ведомство  предлагало ввести определенные ограничительные меры в области экспорта золота физическими лицами, включая использование специальной электронной маркировки.

Работники ФТС привели в пример факт вывоза гражданином слитков золота, общий вес которого превышал 200 килограммов. При этом он не смог подтвердить происхождение слитков и денежных средств, на которые они были приобретены, а также внятно сформулировать цель вывоза такого большого количества золота.

Подобные случаи ставят под большое сомнение заявленную физическим лицом цель вывоза золота за границу, подчеркнули в ведомстве.

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#работники
#таможня
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,4%
03 ноября 2023, 06:29

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

С 3 ноября Сбер повысил ставки по ипотеке. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт как о первичном, так и о вторичном рынках. Ставка выроста на 1,4%. Так, минимальная ставка по ипотеке теперь составляет 15,6%.

В публикации говорится, что повышение ставки связано с повышением Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% годовых 27 октября.

Сбер отметил, что ставки по программам с государственной поддержкой останутся неизменными.

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Названо число россиян, не способных заплатить по кредитам
Более 21 миллиона россиян оказались не в состоянии платить по кредитам
03 ноября 2023, 02:44

Фото: iStock/Evkaz

Более 21 миллиона граждан России оказались должниками по кредитным займам, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФСПП), пишут «Известия».
В период с января по сентябрь 2023 года Федеральная служба судебных приставов зарегистрировала 21,1 миллион исполнительных производств по взысканию задолженности физических лиц в пользу банков. Это число превышает на 22% показатели за аналогичный период предыдущего года.

Динамика роста числа должников в России наглядно демонстрирует масштаб проблемы. Например, в результате первых девяти месяцев 2020 года было зарегистрировано 11 миллионов неплательщиков. К 2021 году это число увеличилось до 14,1 миллиона, а в 2022 году — до 17,3 миллиона человек.

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В Одесской области и Кропивницком прогремели взрывы
«Страна»: в Одесской области и Кропивницком прогремел ряд взрывов
03 ноября 2023, 00:30

Фото: istockphoto/RamonCast

По информации украинского издания «Страна», в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) и в Одесской области прогремели взрывы.
«Сообщают о взрывах в Одесской области... Сообщают о взрывах в Кропивницком», - уточнило издание в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации, в обоих регионах была объявлена воздушная тревога.

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Абхазия вернет России незаконно полученные жителями 25 млн рублей
ТАСС: Абхазия вернет России незаконно полученные жителями 25 млн рублей
02 ноября 2023, 23:57

Фото: iStock/rarrarorro

Парламент Абхазии внёс в изменения закон «О бюджете Пенсионного фонда Абхазии», который предусматривает возмещение Социальному фонду РФ 25 млн руб., полученных родственниками умерших пенсионеров незаконно.
«В раздел «Другие общегосударственные вопросы» бюджета Пенсионного фонда Абхазии вносится изменение, согласно которому 25 млн руб. будут направлены на возмещение излишне полученных родственниками умерших пенсионеров средств», — цитирует ТАСС текст пояснительной записки к законопроекту.

Помимо этого, в разделе «Пенсионное обеспечение» 28,6 млн руб. предусмотрели для выплат единовременных пособий в честь 30-летия победы и независимости Абхазии 1 433 семьям погибших.

Накануне стало известно, что парламент Абхазии в декабре 2022 года и Совфед в марте 2023 года ратифицировали протокол к соглашению между Россией и Абхазией об усилении контроля за расходованием российских средств на выплату пенсий и доплат к ним россиян, проживающим в Абхазии. Уточняется, что речь идёт о возврате Абхазией сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров. Их объём с 2015 года составил 25 млн. руб.

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СПБ Биржа остановила торги иностранными акциями

Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Экваториальной Гвинее

Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин
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СПБ Биржа остановила торги иностранными акциями
СПБ Биржа остановила торги иностранными акциями на фоне введённых санкций
02 ноября 2023, 22:52

Фото: iStock/xxmmxx

На Санкт-Петербургской бирже приостановлены торги иностранными акциями на фоне попадания под блокирующие санкции США. Биржевые торги на площадке начнутся 6 ноября 2023 года. Соответствующую информацию публикует сайт СПБ Биржи.
«Биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут», — говорится в публикации.

По информации ТАСС, торги уже приостановили в БКС и приложении «Тинькофф-инвестиции».

СПБ Биржа является единственной площадкой для торговли иностранными акциями в РФ. Торговать ценными бумагами инвесторы могут только через профессиональных участников рынка ценных бумаг, у которых есть соответствующие лицензии, выданные Центробанком.

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Экономист Холод заявил об опасности дальнейшего повышения ставки ЦБ
02 ноября 2023, 19:29

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Профессор, доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ опасно, поскольку может спровоцировать дефицит денег.
«С одной стороны, вы гасите инфляцию, приводите к тому, что понижается курс иностранной валюты. То есть давите цены вниз. Но, с другой стороны, в долгосрочной перспективе вы делаете дороже кредиты и, соответственно, создаете дефицит денег. И, вроде как, давите все вверх», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.

Он высказал мнение о том, что 15-процентная ставка не будет держаться долго.

Ранее директор по стратегии инвестиционной компании Ярослав Кабаков объяснил, что с учётом нынешней инфляции повышение ключевой ставки является оправданным.

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#экономика
#центробанк
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Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Экваториальной Гвинее
02 ноября 2023, 17:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее серьезный. Об этом Путин сообщил на переговорах с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
По мнению главы российского государства, возможности Экваториальной Гвинеи в развитии отношений производственных хорошие, имеется потенциал, который, прежде всего, связан с добычей полезных ископаемых.

Напомним, ранее российский лидер сообщил, что сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях. Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. 

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Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин
02 ноября 2023, 16:56

Фото: iStock/bizoo_n

Президент РФ Владимир Путин ждет до 10 ноября и затем еще раз к 8 декабря доклады о мерах по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо», — сообщается в поручении. 

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что работа по стоимости на бензин ведется по бирже, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ. Новак отметил, что на данный момент по дизельному топливу нет проблем с объемами и ценовой политикой.

Напомним, во время пленарного заседания ВЭФ-2023 президент России Владимир Путин заявил, что правительство занимается вопросами цен на бензин.

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