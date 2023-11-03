Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства

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В РФ стало меньше работников с высшим образованием, которые хотят переехать, — с 2017 года их доля сократилась вдвое — с 36% до 17%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на монографию «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН.
Сообщается, что падение интереса к смене места жительства может быть связано с удовлетворенностью страной и городом проживания. Шесть лет назад ими были довольны 37 процентов опрошенных, а в этом году — 56 процентов.
Наиболее мобильной категорией граждан как в 2017 году, так и в 2023 году остаются граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, а также жители сельской местности. По информации исследователей, первая группа респондентов заявляла о переезде за рубеж, а вторая — в пределах нашей страны.
Уточняется, что опрос был проведен в октябре 2017 года и в июне 2023 года. Количество опрошенных в 2017 году составило четыре тысячи человек, в этом году — две тысячи человек.
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Наиболее мобильной категорией граждан как в 2017 году, так и в 2023 году остаются граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, а также жители сельской местности. По информации исследователей, первая группа респондентов заявляла о переезде за рубеж, а вторая — в пределах нашей страны.
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Екатерина Коршунова