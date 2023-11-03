Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства

В РФ стало меньше работников с высшим образованием, которые хотят переехать, — с 2017 года их доля сократилась вдвое — с 36% до 17%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на монографию «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН.