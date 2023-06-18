Советник Зеленского предложил погашать долги Украины за счёт того, что «отберут у России»

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Советник президента Зеленского Устенко заявил, что Украина на будет погашать долги за счёт того, что «отберёт у России»
Украина частично будет погашать свои долги за счёт тех средств, что «отберёт у России», заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. О таком решении он рассказал в эфире всеукраиского телемарафона.
Он подчеркнул, что при такой системе выплаты долгов Украина продолжит эффективно развивать собственную экономику и привлекать инвесторов. Устенко также спрогнозировал, что после окончания спецоперации состоится, так называемая, кредиторская конференция, где международное сообщество предложит дальнейший план погашения долгов Киева.
Ранее в беседе с «Царьградом» первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук предложил российским спецслужбам эффективный способ пересечения деструктивной деятельности «конкретных украинских персоналий».
«Не забывайте, что (у России – ред.)… арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать», — подчеркнул украинский чиновник.
Ранее в беседе с «Царьградом» первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук предложил российским спецслужбам эффективный способ пересечения деструктивной деятельности «конкретных украинских персоналий».
Андрей Гаврилов