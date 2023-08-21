Советские практики лягут в основу экономики Запорожской области

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Экономика Запорожской области будет развиваться по лучшим советским практикам. Об этом сообщает РИА Новости.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, как возникла такая идея. В первую очередь властей привлекла статистика, которая наблюдалась в Советском Союзе – ежегодный рост экономики составлял 15%. Затем необходимо было учесть современную предпринимательскую и рыночную модель, а также нестабильную «боевую» обстановку в регионе. В результате объединения этих составляющих, получилась наиболее подходящая для Запорожской области экономическая модель.
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