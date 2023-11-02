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СПБ Биржа остановила торги иностранными акциями

СПБ Биржа остановила торги иностранными акциями на фоне введённых санкций
02 ноября 2023, 22:52
Фото: iStock/xxmmxx

Фото: iStock/xxmmxx

На Санкт-Петербургской бирже приостановлены торги иностранными акциями на фоне попадания под блокирующие санкции США. Биржевые торги на площадке начнутся 6 ноября 2023 года. Соответствующую информацию публикует сайт СПБ Биржи.
«Биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут», — говорится в публикации.

По информации ТАСС, торги уже приостановили в БКС и приложении «Тинькофф-инвестиции».


СПБ Биржа является единственной площадкой для торговли иностранными акциями в РФ. Торговать ценными бумагами инвесторы могут только через профессиональных участников рынка ценных бумаг, у которых есть соответствующие лицензии, выданные Центробанком.

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Экономист Холод заявил об опасности дальнейшего повышения ставки ЦБ
02 ноября 2023, 19:29

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Профессор, доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ опасно, поскольку может спровоцировать дефицит денег.
«С одной стороны, вы гасите инфляцию, приводите к тому, что понижается курс иностранной валюты. То есть давите цены вниз. Но, с другой стороны, в долгосрочной перспективе вы делаете дороже кредиты и, соответственно, создаете дефицит денег. И, вроде как, давите все вверх», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.

Он высказал мнение о том, что 15-процентная ставка не будет держаться долго.

Ранее директор по стратегии инвестиционной компании Ярослав Кабаков объяснил, что с учётом нынешней инфляции повышение ключевой ставки является оправданным.

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#центробанк
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Путин заявил об интересе российских компаний к работе в Экваториальной Гвинее
02 ноября 2023, 17:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее серьезный. Об этом Путин сообщил на переговорах с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
По мнению главы российского государства, возможности Экваториальной Гвинеи в развитии отношений производственных хорошие, имеется потенциал, который, прежде всего, связан с добычей полезных ископаемых.

Напомним, ранее российский лидер сообщил, что сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях. Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. 

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Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин
02 ноября 2023, 16:56

Фото: iStock/bizoo_n

Президент РФ Владимир Путин ждет до 10 ноября и затем еще раз к 8 декабря доклады о мерах по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо», — сообщается в поручении. 

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что работа по стоимости на бензин ведется по бирже, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ. Новак отметил, что на данный момент по дизельному топливу нет проблем с объемами и ценовой политикой.

Напомним, во время пленарного заседания ВЭФ-2023 президент России Владимир Путин заявил, что правительство занимается вопросами цен на бензин.

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Волоколамск стал лидером Подмосковья по вводу сельскохозяйственных земель
02 ноября 2023, 16:46

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамский округ лидирует по вводу сельскохозяйственных земель в оборот среди муниципалитетов Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
«Большая заслуга в этой работе принадлежит агрохолдингу «Авангард». Компания ввела 5000 га ранее не использованных земель. Ввод земель в сельхозоборот позволит обеспечить интенсивное развитие всего агропромышленного комплекса Московской области», — подчеркнул глава округа Михаил Сылка.

Кроме этого, ​в ​этом году в Волоколамском городском округе было введено около 8000 га земель сельскохозяйственного назначения.

Стоит отметить, что в 2022 году было назначено только 2000 га.

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#волоколамск
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Семейный бюджет: финансовый консультант назвала три правила денег в отношениях
Финансовый консультант Семенова объяснила, кто должен отвечать за деньги в семье
02 ноября 2023, 15:57

Фото: IStock/evgenyatamanenko

Каждая восьмая пара ведёт раздельный бюджет, ещё 70% россиян предпочитают вместе руководить бюджетом, при этом, в 19% семей эти полномочия находятся у жены и только в 11% – у мужа. О том, как правильно распределять бюджет в отношениях «Радио 1» рассказала консультант по семейным финансам Кристина Семенова.

Семейный бюджет: кто отвечает за деньги?

Денежный вопрос каждая семья должна решать индивидуально, в зависимости от собственных интересов и договорённостей. Но есть универсальный вариант, который разрешит финансовые споры в отношениях.

Самое правильное – сделать основную карту и к ней привязать ещё одну. Это нужно сделать так, чтобы обе эти карты были привязаны к одному и тому же счёту. Этими картами смогут пользоваться оба партнера. Это позволит сделать систему доходов и расходов прозрачной. Таким образом можно будет видеть все расходы, все поступления, в семье не будет каких-либо конфликтных моментов, недопониманий.

Планирование расходов

Лучше, чтобы деньги были заранее распланированы по определённым категориям и на картах были установлены лимиты. Например, мы можем создать карту исключительно для трат на одежду. Мы пополняем счёт и устанавливаем лимит, чтобы случайно больше не потратить.

Этот способ может быть не совсем комфортным, потому что на начальных этапах будет путаница в картах. Но это даёт нам возможность получать кэшбеки от разных банков в зависимости от наших трат. Например, в одном банке у нас кэшбек на такси, транспорт, в другом – на ЖКХ, в третьем – на аптеку, продукты питания.

В качестве награды мы получаем контроль расходов, бюджета.

Как запланировать непредвиденные расходы?

Для непредвиденных расходов должна быть финансовая подушка. В идеале она должна быть в размере трёхмесячных расходов семьи, а лучше вообще в размере шести месяцев. Так можно быть спокойным, что в случае непредвиденных расходов нам не нужно будет брать кредит, занимать в долг у близких. 

К сожалению, опросы показывают, что у нас мало кто хранит финансовую подушку даже в размере одного месяца. А это важная составляющая.
Как накопить крупную сумму при зарплате 30 тысяч рублей?
Как накопить крупную сумму при зарплате 30 тысяч рублей?

Где хранить такие деньги?

Подушка должна быть ликвидна, то есть она должна быть в доступе. Нельзя свободные сбережения для финансовой подушки хранить в акциях или каких-то ещё более рисковых инструментах. Это должен быть либо накопительный счёт, к которому всегда будет доступ в случае непредвиденных расходов, или вклад, но который даёт возможность частично снимать средства без потери процентов. Также можно использовать краткосрочные облигации, где в случае необходимости можно будет тоже забрать средства.

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#расходы
#сбережения
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Эксперты предупредили об угрозе для мировой экономики
Эксперт EY: При эскалации на Ближнем Востоке мировая экономика потеряет $2 трлн
02 ноября 2023, 15:41

Фото: istock / peshkov

Эскалация палестино-израильского конфликта грозит перерасти в региональный конфликт, из-за чего мировая экономика рискует потерять 2 триллиона долларов. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на мнение главного экономиста EY-Parthenon Грегори Дако.

Эксперт считает, что самый плохой сценарий развития военного конфликта может привести к росту цен на нефть до 150 долларов за баррель с нынешних 85 долларов. Кроме того, ситуация на рынке нефтепродуктов усугубляется, так как одновременно с этим идут боевые действия на Украине, которые также провоцируют глобальные энергетические шоки.

 «Глобальные экономические последствия этого сценария серьезны», — предупредил Дако. 
Другие эксперты заявили, что эскалация конфликта Израиля и ХАМАС может вызвать умеренную рецессию и падение цен на акции, что поспособствует падению мировой экономики на триллионы долларов.

Кроме того, мировая экономика только начала восстанавливаться после пандемии коронавируса и конфликта между Россией и Украиной.

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#конфликт
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#нефть
#эксперты
#мнение
#акции
#сценарий
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В Минфине прокомментировали повышение ставки НДФЛ
Замминистра финансов Сазанов: Повышение ставок НДФЛ не планируется
02 ноября 2023, 12:55

Фото: istock / AlekseiAntropov

Министерство финансов Российской Федерации не планирует повышение ставок НДФЛ в 2023 и 2024 годах, а также повторное введение налога на сверхприбыль. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики не планируется. Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется», — сказал он.
Сазанов отметил, что на следующий год не планируется рост ставок. Он также заявил, что в ноябре текущего года планируют принять законопроект, который должен будет поможет бизнесу сгладить последствия остановки отдельных положений соглашений с «недружественными» странами.

Ранее в РФ ввели разовый налог на сверхприбыль для больших компаний, у которых средняя прибыль превышает 1 млрд. рублей. Так, власти планируют до 24 января 2024 года получить дополнительные 300 млрд. рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме выступили против пересмотра тарифов на электроэнергию. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#ндфл
#законопроект
#рост
#новости
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В Госдуме выступили против пересмотра тарифов на электроэнергию
В Госдуме назвали неэффективным пересмотр тарифов на электроэнергию
02 ноября 2023, 12:55

Фото: IStock/VvoeVale

В России планируют изменить систему тарифов на электроэнергию для населения. Уже с 2024 года правительство хотят переложить дифференциацию ставок на регионы. Те, кто согласится пойти на такой шаг, смогут по-прежнему превышать предельный объём перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов). Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет.
Однако зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что это не первая попытка российского правительства внедрить норму о социальных нормах на потребление электроэнергии. В беседе с «Радио 1» депутат рассказала, что все тестовые реформы не показали должного результата.
«Промышленность потребляет процентов восемь электроэнергии, а население — 20-30 процентов от силы. Тут уже очевидно, что если и существует перекрестное субсидирование, то оно не настолько велико, чтобы быть заметным, повлиять на ситуацию. Кроме того, такой пилотный опыт уже показал, что система особого эффекта не дала. Те регионы, которые приняли норму потребления, сопоставимую с реальным потреблением людей, никакой экономии реальной не ощутили, а те, которые приняли жесткие нормы, уменьшив фактически потребление, они столкнулись с протестами населения. Потому что серьёзные потребители электроэнергии – это семьи с детьми, те, кто находятся дома в основном», — сказала парламентарий.
По мнению Развортневой, оптимизировать процесс нужно изнутри. Например, объединить производство, передача, сбыт электроэнергии.
«Можно объединить это все, как было в советские времена, в единую систему и убрать дополнительные административные аппараты, которые на каждом этапе возникают и получают немалые деньги», — добавила собеседница.
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#госдума
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Россия в сентябре нарастила золотой запас до пятого места в мире
02 ноября 2023, 05:31

Фото: iStock/macky_ch

Золотые резервы России по результатам сентября 2023 года вышли на рекордный уровень в 2,36 тысячи тонн. Этот факт позволяет РФ занять по соответствующему показателю пятую позицию в мире. Об этом пишет РИА Новости.
В сентябре Российская Федерация повысит золотые запасы на 2% или на 44 тонны. На фоне того, что в конце сентября стоимость золота уменьшилась, вложения в этот драгметалл уменьшились до 140,5 миллиарда долларов или на 3%.

При этом абсолютными лидерами остаются США, их золотой резерв составляет 8,1 тысячи тонн золота. Следом идут Германия, Италия и Франция. Также в десятке лидеров находятся Китай, Швейцария, Япония, Турция и Индия.

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