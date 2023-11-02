СПБ Биржа остановила торги иностранными акциями

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На Санкт-Петербургской бирже приостановлены торги иностранными акциями на фоне попадания под блокирующие санкции США. Биржевые торги на площадке начнутся 6 ноября 2023 года. Соответствующую информацию публикует сайт СПБ Биржи.
«Биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут», — говорится в публикации.
По информации ТАСС, торги уже приостановили в БКС и приложении «Тинькофф-инвестиции».
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