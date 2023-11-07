СПБ биржу вместо Романа Горюнова возглавит Евгений Сердюков

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СПБ биржу, попавшую под санкции США, вместо Романа Горюнова возглавит его первый заместитель Евгений Сердюков. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Ранее сообщалось, что Игорь Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Ранее Артемьев возглавлял Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По словам нового руководителя, масштабы российской биржи увеличиваются, равно как и растет ее значение для всей российской экономики.
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