Spiegel: Около половины населения Германии опасается краха экономики страны

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Порядка 50% населения Германии выразили крайнее сомнение, что при нынешней власти страна сможет сохранить позиции одной из ведущих мировых эконмик. Этот показатель намного превышает прошлогодние данные, когда лишь 30% немцев выражали подобные опасения.
Показательно, что 55% респондентов считают, что политика правительства ослабляет экономику страны, и только 10% считают, что действия властей оказывают на нее положительное влияние. Среди опрошенных 76% опасаются, что удорожание электроэнергии приведет к деиндустриализации страны. Наконец, 68% немцев считают, что промышленность Германии имеет устойчивую тенденцию к ослаблению.
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