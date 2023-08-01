Спрос на пиратскую версию Windows в России значительно вырос

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Дистрибьюторы отмечают рост спроса на пиратскую версию операционной системы (ОС) Windows в России. В рознице с января по апрель 2023 года продажи ноутбуков без ОС возросли почти вдвое.
Эксперты отмечают, что сейчас в России ставить нелегальную ОС Windows стало дешевле, удобнее и даже безопаснее. После ухода Microsoft из России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows становится недоступной, не получает поддержки, защиты и обновлений.
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Александр Бойцов