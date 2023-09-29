Среднемесячная зарплата в Подмосковье выросла на 14,5%

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Среднемесячная начисленная зарплата в Московской области в январе – июле этого года выросла на 14,5%. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерстве экономики и финансов Подмосковья.
Ситуация на рынке труда по-прежнему стабильная. По итогам шести месяцев 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла 78 тыс рублей, говорится в сообщении.
При этом уровень зарегистрированной безработицы к концу августа составил 0,3%.
В августе в Минсоцразвития региона сообщали, что уровень безработицы в Подмосковье сократился до минимума за последнее десятилетие.
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При этом уровень зарегистрированной безработицы к концу августа составил 0,3%.
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Лора Луганская