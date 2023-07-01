«Ъ»: Средняя зарплата курьеров достигла 55 тысяч рублей в месяц

Фото: Фотобанк Московской области
Средняя зарплата курьеров в России в первом квартале 2023 года достигла приблизительно 55 тыс. руб. в месяц
Средняя зарплата курьеров в России в первом квартале этого года достигла около 55 тыс. руб. в месяц, сообщил 1 июля «Коммерсантъ». В целом по России самая высокая зарплата у курьеров была в Москве — 60,4 тыс. руб. в месяц, что на 4% больше год к году, как подсчитал Salary Index. Но при этом по годовой динамике роста зарплаты столица оказалась на последнем месте, в то время как лидерами оказались Сибирь (рост на 13% год к году, до 55,7 тыс. руб. в месяц) и Урале (+12%, до 55,3 тыс. руб. соответственно).
На северо-западе страны (включая Петербург) в Поволжье и на юге России рост год к году составил 8%, до 56 тыс. руб., 51,2 тыс. руб. и 50,6 тыс. руб. в месяц соответственно. На Дальнем Востоке курьеры в среднем получали в январе—марте 2023 года на 6% больше, чем годом ранее, до 55,3 тыс. руб. в месяц, в то время как в центре страны — на 5%, до 50,7 тыс. рублей.
Как отмечают эксперты, компании, предоставляющие услугу покупки с последующей доставкой, испытывают дефицит курьеров, усиливаемый снижением потока трудовой миграции и борьбой за персонал со стройиндустрией. Именно это и заставляет работодателей поднимать им зарплаты.
Кроме обеих столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — нехватка курьеров сейчас особо заметна в Омске, Челябинске, Красноярске, Хабаровске, Казани, Самаре, Ижевске и Уфе.
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На северо-западе страны (включая Петербург) в Поволжье и на юге России рост год к году составил 8%, до 56 тыс. руб., 51,2 тыс. руб. и 50,6 тыс. руб. в месяц соответственно. На Дальнем Востоке курьеры в среднем получали в январе—марте 2023 года на 6% больше, чем годом ранее, до 55,3 тыс. руб. в месяц, в то время как в центре страны — на 5%, до 50,7 тыс. рублей.
Кроме обеих столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — нехватка курьеров сейчас особо заметна в Омске, Челябинске, Красноярске, Хабаровске, Казани, Самаре, Ижевске и Уфе.
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Артем Путинцев