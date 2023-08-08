США могут запретить Индии поставлять бриллианты из-за того, что они могут быть российскими

Фото: iStock/SergeyChayko
Индия активно наращивает экспорт бриллиантов, поскольку опасается, что США введут запрет на ввоз драгоценных камней из-за подозрений в их российском происхождении. Об этом сообщает индийское издание The Economic Times.
В качестве альтернативных поставщиков Индия рассматривает Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и др.
Читайте также:
Крупнейший алмазодобытчик АЛРОСА сменит гендиректора
Правоохранители пресекли незаконную добычу нефрита в Бурятии
В Подмосковье резко выросла добыча полезных ископаемых
Анастасия Чинкова