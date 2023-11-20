США планируют лишить Россию до 4% мирового рынка СПГ

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США пытаются лишить Россию 4% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) введением санкций против «Арктик СПГ 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что в начале ноября США ввели ограничения в отношении ряда структур, связанных с проектом «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт сообщал, что такое решение обусловлено намерением уничтожить российский проект.
Общий объём сжиженного природного газа на линиях компании «Новатек» составляет около 19,8 тонн ежегодно. Таким образом, «Арктик СПГ 2» может рассчитывать на 3-4% от всего мирового объёма СПГ, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
По его словам, США вытеснили российский трубопроводный газ с большей части европейского рынка, причём сделано это было абсолютно преступными методами.
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Общий объём сжиженного природного газа на линиях компании «Новатек» составляет около 19,8 тонн ежегодно. Таким образом, «Арктик СПГ 2» может рассчитывать на 3-4% от всего мирового объёма СПГ, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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Анастасия Чинкова