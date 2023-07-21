США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков

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В Минфине США проинформировали о введении блокирующих санкций против пяти российских банков. Об этом пишет «Интерфакс».
В публикации говорится, что в санкционном списке оказались «Тинькофф Банк», банк «Солидарность», «Локо Банк», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и банк «Юнистрим».
Уточняется, что из США больше не получится вести бизнес с перечисленными банками, при этом до 18 октября операции с ними будут разрешены.
В «Локо Банке» заявили, что после указанной даты не будут осуществляться транзакции в долларах, и подчеркнули, что на работу банка внутри РФ введенные ограничения никак не повлияют. В «Тинькофф Банке» отметили, что готовы «к любым событиям».
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Уточняется, что из США больше не получится вести бизнес с перечисленными банками, при этом до 18 октября операции с ними будут разрешены.
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Диана Аванесян