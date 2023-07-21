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США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков

Минфин США: Введены блокирующие санкции против «Тинькофф Банка», «Локо-Банка» и банка «Солидарность»
21 июля 2023, 01:39

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

В Минфине США проинформировали о введении блокирующих санкций против пяти российских банков. Об этом пишет «Интерфакс».
В публикации говорится, что в санкционном списке оказались «Тинькофф Банк», банк «Солидарность», «Локо Банк», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и банк «Юнистрим».

Уточняется, что из США больше не получится вести бизнес с перечисленными банками, при этом до 18 октября операции с ними будут разрешены.


В «Локо Банке» заявили, что после указанной даты не будут осуществляться транзакции в долларах, и подчеркнули, что на работу банка внутри РФ введенные ограничения никак не повлияют. В «Тинькофф Банке» отметили, что готовы «к любым событиям».

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#США
#банки
#Россия
#санкции
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Путин поучаствовал в церемонии отправки первой линии «Арктик СПГ — 2»
Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту установки
20 июля 2023, 22:25

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 20 июля дал старт отправке по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданском полуострове первой технологической линии сжижения газа для «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС.
«Арктик СПГ — 2» — второй крупнотоннажный проект ПАО «Новатэк» после «Ямала СПГ» по производству сжиженного природного газа. Его запуск запланирован на конец 2023 — начало 2024 года.

Отмечается, что строительство первых двух линий сжижения для «Арктик СПГ — 2» осуществляется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

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#Путин
#газ
#проект
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Российское судно впервые заправили маслом из-под картошки фри
20 июля 2023, 17:23

Фото: istockphoto/ahirao_photo

«Газпром нефть» впервые в России осуществила заправку морского транспорта биотопливом на основе низкосернистого судового топлива и отработанного фритюрного масла. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Тестовая заправка судна топливом с пониженным углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга. Проект производства экологичного судового биотоплива реализован «Газпромнефть Марин Бункер» совместно с сетью предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» и компанией «Эковей».

Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и отработанного фритюрного масла. Смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива осуществляются на терминале «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга. Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.

Ежегодно сеть фастфуда «Вкусно – и точка» отправляет все отработанное фритюрное масло, около 5,5 тысячи тонн, на переработку. Теперь часть переработанных отходов будет использовано для производства биотоплива. 

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#газпром нефть
#вкусно - и точка
#биотопливо
#судно
#масло
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Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле до конца 2025 года
20 июля 2023, 13:22

Фото: сайт Кремля

В 2022 году президент России Владимир Путин своим указом ввел ряд специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Теперь вышел новый указ, продлевающий действие ограничений сразу на два года.
Указом №100 от 8 марта 2022 года утверждались некоторые меры протекционистского характера в области внешней торговли. Например, запрещался либо ограничивался ввоз и вывоз определенных групп сырья и продукции в соответствие с перечнями, утвержденными правительством России, устанавливались повышенные пошлины на вывозимые или ввозимые в РФ товары и продукцию. Эти меры применялись в ответ на недружественные действия США и их союзников, вводивших ограничительные санкции в отношении граждан России и российских юридических лиц, а также для защиты экономического суверенитета страны.

Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», новым указом действие специальных экономических мер в сфере международной торговли и внешнеэкономической деятельности продлевается сразу на два года, до 31 декабря 2025 года.

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#меры
#ограничения
#Путин
#торговля
#внешнеэкономическая деятельность
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Производство тепличных овощей в Подмосковье за год выросло на 41%
20 июля 2023, 13:18

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье с января по июнь текущего года собрали более 93 тыс тонн овощей закрытого грунта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.
В этом году Подмосковье – на втором месте в стране. Сейчас в процессе реализации в регионе – два крупных проекта, и в будущем регион планирует выйти на первое место. В этом году в области собрали более 93 тыс тонн овощей, сказал Мурашов «Интерфаксу».

Как отметил министр, за тот же период 2022 года было собрано 66 тыс тонн тепличных овощей. Таким образом, в текущем году их производство увеличилось более чем на 41%.

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#Владислав Мурашов
#сельское хозяйство
#теплицы
#овощи
#АПК
#Московская область
#Подмосковье
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В Дмитрове запустили завод дистиллированных алкогольных напитков
20 июля 2023, 11:34

Фото: пресс-служба Дмитровского г. о.

В Дмитрове открыли новое предприятие ООО «ММВЗ», продукция которого ориентирована на Москву и Подмосковье. Это завод по производству дистиллированных алкогольных напитков – водки, ликёро-водочных изделий, виски, джина и коньяка, сообщили в пресс-службе городского округа.
Уже в этом году предприятие выпустит 1,5 млн декалитров продукции высшего качества.
 
«Московской Межреспубликанский винодельческий завод» был основан в 1971 году. Многие десятилетия он считался одним из лидеров по продажам винодельческой, коньячной и ликёро-водочной продукции в СССР и России. На нём выпускали коньяк «Кутузов», водку «Флагман», вино «Арбатское» и шампанское «Салют».
 
Однако завод оказался в кризисе, и в 2022 году ведущий оператор алкогольного рынка Москвы и Подмосковья, компания ООО «Регион 50», купила технологическое оборудование, портфель торговых марок и рецептуры. Новый собственник начал строительство производственной площадки в Дмитрове.
 
Завод на 90% автоматизирован. Для линий розлива закуплено новейшее итальянское оборудование. Предприятие имеет свою технологическую лабораторию, на нём нет опасных объектов, контролируются выбросы вредных веществ в атмосферу. Всё вторсырьё будут отправлять на переработку.
 
Сейчас завод выпускает первые партии своей продукции – водку «Стужа» и линейку водок «Наша традиция». С осени планируется запустить производство джинов и коньяков.
 
Запланированная мощность производства – 4 млн 600 тыс декалитров в год. Сейчас на заводе работают 55 человек. Однако с предстоящим стартом выпуска виски, коньяка и ликёров там появится ещё около 100 рабочих мест.

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#Дмитров
#алкоголь
#экономика
#производство
#Московская область
#Подмосковье
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Сбербанк проводит переговоры об открытии филиала в Бангладеш
20 июля 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш. Об этом сообщает местное издание BDNews24.
«Сбер» провёл две встречи с Центробанком Бангладеш, однако в ходе переговоров не было принято точного решения о сотрудничестве. 

Известно, что российский банк рассматривает возможность открытия филиала для участия в двусторонней торговле и проведения банковских операций в новой валюте, альтернативной доллару. 

«Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что Сбербанк выразил желание открыть филиал в Китае. В настоящее время у «Сбера» есть одно зарубежное отделение в Индии, открытое в 2010 году. Также осенью 2022 года банку разрешили открыть второй – в Мумбаи. 

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#банк
#Россия
#Бангладеш
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Росимущество продало одну из крупнейших типографий России
20 июля 2023, 10:30

Фото: iStock/terex

Росимущество продало на торгах Первую образцовую типографию, одну из крупнейших в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Приобрел компанию за 4,93 млрд рублей бизнесмен Денис Избрехт. Он получил 330 тыс кв. м. производственных и складских помещений в Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Ульяновске и Кирове. Также Первая образцовая типография имеет два офисных здания общей площадью 44 тыс. кв. м. в Москве, на Пятницкой улице и на Сущёвском валу. 

Кроме того уточняется, что бизнесмен в течение пяти лет должен выполнить ряд условий, в частности, добиться годовой выручки в размере не менее 75% от общей выручки общества и вложить 1,5 млрд рублей на производство продукции. 

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#типография
#торги
#Росимущество
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Путин сообщил о потерях российских сельхозпроизводителей
20 июля 2023, 10:02

Фото: iStock/Orientaly

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ рассказал, как увеличение стоимости перевозок грузов сказалось на российских аграриях.
Из-за дисконтов 30-40% на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов. Пострадали и производители удобрений, потери которых насчитывают порядка 1,6 млрд долларов. Кроме того, наблюдается падение рентабельности поставок в два раза в связи с ростом стоимости перевозок грузов и международных финансовых расчётов.

Также президент подчеркнул, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины – менее 5%.

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#сельскоехозяйство
#Путин
#Россия
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Экономист Хазин рассказал о планах Центробанка по разрушению экономики России во второй половине 2023 года
20 июля 2023, 09:40

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

В предстоящую пятницу, 21 июля заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Депутаты просят главу регулятора Эльвиру Набиуллину снизить ставку с 7,5% до 4%. Однако Большинство экспертов прогнозируют повышение ставки до 8%.
Экономист Михаил Хазин в беседе с «Радио 1» рассказал, что истинная цель Центробанка — не допустить экономического роста в России. Поэтому регулятор, в вероятно, и поднимет ключевую ставку в стране.
«Чтобы не было экономического роста, надо поднять ставку. Чтобы поднять ставку, нужно было раскрутить инфляцию, Центробанк для этого сделал девальвацию. Девальвация произошла, цены выросли, инфляция нарастающим итогом с началом года – не больше трёх процентов», — сказал Михаил Хазин.
Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем регулятор будет действовать в зависимости от экономической ситуации в стране. Так, экономист ожидает роста инфляции к концу лета, а также оттока капитала.
«Если вдруг выяснится, что этого не хватит, Центробанк ещё что-нибудь устроит. Могут ещё одну девальвацию сделать, могут ужесточить требования к предприятиям, а могут, например, ускорить отток капитала. То есть они и так его ускорили: у нас сейчас темпы оттока капитала рекордные, но могут ещё ускорить. У них много разных инструментов остановки экономического роста в стране, они их все будут использовать», — подчеркнул Хазин.
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